Martín García: "De a poco nos estamos adaptando a la idea del cuerpo técnico"

Sarmiento entrena pensando en el partido del próximo martes, en el Nuevo Gasómetro, frente a un San Lorenzo que atraviesa una profunda crisis deportiva y pelea para evitar quedar en el último puesto de la Liga Profesional.

La realidad del Verde, sin embargo, también vive su propia complejidad. El miércoles pasado, el conjunto juninense empató sin goles con Banfield, en el estadio Eva Perón, y si bien volvió a sumar después de tres derrotas consecutivas, aún no pudo ganar desde la llegada de Martín Funes como DT -tras la salida de Mario Sciacqua-, ni tampoco marcar goles.

En diálogo con Democracia, Martín García, aseguró que el plantel viene transitando de manera positiva el proceso de adaptación a la propuesta del nuevo entrenador y confió en que el rendimiento colectivo irá en crecimiento partido tras partido.

"Estamos bien, de a poco nos estamos acomodando a la idea del cuerpo técnico. Sabemos que nos va a llevar un tiempo más adaptarnos, pero tratamos todos los días en los entrenamientos de plasmar la idea de Martín y llevarla a la cancha el fin de semana", expresó García.

Por otra parte, el joven lateral oriundo de General Villegas aseguró que no le ha afectado en gran medida la vuelta a jugar con línea de cuatro en el fondo, luego de varios encuentros con cinco defensores, en el tramo final del ciclo de Sciacqua.

"No cambia mucho, de hecho, he jugado con línea de cuatro la mayoría de las veces, por lo que no me costó readaptarme ni nada por el estilo", aclaró.

Trabajo extra

La visita de Sarmiento a La Bombonera, con derrota 2 a 0 frente a Boca, planteó un duro desafío a García, que debió lidiar con el ataque por su banda de los colombianos Sebastián Villa y Frank Fabra, dos de los jugadores más rápidos del fútbol argentino.

Del mismo modo, en el último encuentro, ante Banfield en el Eva Perón, el equipo del Sur eligió su sector para explotar el ataque, sobre todo en el primer tiempo, teniendo en cuenta la tendencia del villeguense a sumarse al ataque.

Sin embargo, García aseguró sentirse preparado para lidiar con los jugadores más desequilibrantes en ataque de la Liga Profesional. "Los mejores jugadores de los equipos por lo general son extremos o volantes por izquierda y hay que marcarlos. No creo que tenga tanto que ver con mi proyección en ataque, pero trabajo todos los días para estar preparado para enfrentarlos", reflexionó.

Finalmente, y ya con la lupa puesta en lo que viene, la visita al Bajo Flores para medir fuerzas contra San Lorenzo, García descartó la posibilidad de que el presente adverso del Ciclón pudiera ser una ventaja para Sarmiento, en la previa del duelo.

"Es un partido como cualquier otro, la situación que vive del rival queda de lado, en la cancha somos once contra once y esperamos que se dé para nosotros", remató.