River derrotó a Platense y quedó a un paso de consagrarse campeón

River Plate le ganó anoche a Platense, por 1 a 0 en Vicente López, y en la próxima fecha tendrá la posibilidad de consagrarse campeón del Torneo 2021 de la Liga Profesional.

Con un gol de Julián Álvarez, figura y artillero del campeonato, a los 10 minutos del primer tiempo, el Millonario dio un nuevo e importante paso hacia el título que le falta al exitoso ciclo de Marcelo Gallardo.

River podría consagrarse campeón el próximo jueves cuando reciba a Racing Club en el Estadio Monumental por la fecha 22 del torneo. A falta de cuatro fechas para el final, el equipo del "Muñeco" alcanzó los 49 puntos y le sacó 9 a Talleres, 12 a Defensa y Justicia y 13 a Boca Juniors.

No fue una noche redonda para River ya que Enzo Pérez sufrió una lesión en el brazo izquierdo, dejó la cancha con evidentes gestos de dolor y podría perderse la parte final del torneo.

Sin embargo, este River tiene un objetivo claro y parece que nada podrá detener su marcha hacia el título.

En medio de las dudas en torno a la continuidad de Gallardo el año que viene, River está a un paso de conseguir un título esquivo durante el exitoso ciclo del entrenador más ganador de la historia del club.

El conjunto de Núñez no le dejó a Platense plantear su idea y a los 10 minutos se puso en ventaja con un nuevo gol de Julián Álvarez, la figura excluyente del fútbol argentino.

Luego de una buena presión de River y una mala salida de Platense, Enzo Fernández asistió al mejor estilo Álvarez, quien definió con calidad y suave ante la salida de Luis Ojeda.

La ventaja le permitió a River manejar el partido y pudo ampliar el marcador a los 30 minutos con un disparo de Romero que pegó en el palo derecho de Ojeda.

River se fue al descanso con una mínima ventaja y con la sensación de que podría haber liquidado el encuentro.

El Calamar pudo plasmar el partido que tenía planeado en el inicio del segundo tiempo pero no pudo aprovechar su momento en el primer cuarto y se topó con grandes respuestas del arquero Franco Armani.

El equipo de Spontón logró achicar las grandes diferencias entre los planteles pero falló al momento de la definición y se quedó con gusto a poco.

River, nuevamente con Julián Álvarez como estandarte, encontró rápido la apertura del marcador y con buenas respuestas Armani logró sostener un importante triunfo que lo dejó en la puerta del título.