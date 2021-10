El técnico de Gimnasia expresó que “no piensa en la tabla de promedios”

El DT albiazul se mostró conforme con el momento del equipo y entre otras cosas afirmó, “creemos que estamos yendo de menor a mayor, esperemos seguir creciendo, tenemos mucho para mejorar”. A pesar de haber logrado su segundo triunfo, decidió meter cambios, como lo había realizado también tras vencer a Unión, y antes luego del empate con Vélez. “Ahora el equipo lo empiezan a formar ellos con su rendimiento. El que juega bien, sigue jugando; el que juega mal, afuera, siempre y cuando haya un compañero que en entrenamiento rinda bien. Como ya hé dicho, tengo muchísima esperanza en muchos chicos del club, que puedan proyectarse y darle a Gimnasia una alegría grande”, aseguró.

Pero puntualmente al referirse a la modificación de Coronel por Guiffrey, dio sus explicaciones. “Vemos que Germán está un poquito impreciso, es una cosa que yo ya lo hablé con él. Debido a eso va a jugar Maxi Coronel. Debido a esa imprecisión lo vemos un poquito inseguro, puede ser por el rendimiento del equipo que no venía bien anteriormente y en estos partidos hemos levantado un poco, entonces preferimos que juegue Maxi”.

“La cancha, muy linda, muy bonita. El césped precioso, muy lindo para jugar, rápido, muy lindo. Con respecto a lo otro, es una decisión institucional en la cual se trata de beneficiar a la mayoría de la gente que ha pagado su cuota social y ha permitido que el club tenga un ingreso de dinero en estos 2 años para sobrevivir. Es completamente entendible, porque sino el aforo sería solamente de 10 mil personas tengo entendido, y de esta forma nos va a permitir tener mucha más gente en el estadio. Por una cuestión de empatía... Porque para mí sería fácil decir, ´no, vayamos a nuestra cancha´. Pero el hecho que vaya mucha más gente es completamente entendible desde nuestro lado”

En el arranque de la conferencia, Pipo hizo un alto, y no dejó pasar su descontento que el periodismo tuviese la información de la variante. Gorosito se despachó diciendo: “Me molesta mucho que en los entrenamientos nuestros, ustedes (por los periodistas) sepan todo, estando afuera. Hay alguien que dentro del club, alguien nuestro, que pasa toda la información. Y me molesta sinceramente”, comentó molesto. Ante la consulta sobre el por qué de ese enojo, expresó, “andá a buscar información de los demás equipos, buscá información de Sarmiento... Ni se sabe quién juega, quién no juega. No se sabe. Vos me decís, ´¿Pipo, eso te va a hacer ganar?´, y yo te digo, ´no, pero es una ventajita no saber quien juega de un lado, quien juega del otro; y el otro equipo tiene una ventajita, trabaja sobre el equipo nuestro que ya lo tiene. Nosotros no tuvimos ni el equipo de Aldosivi, ni el de Vélez, ni el de Unión; nunca los tuvimos. Y los otros se fijan en las páginas nuestras y ya tienen el equipo. Es una desventaja, para mí”, exteriorizó el entrenador Mens Sana que el último miércoles cumplió un mes en su cargo.

Con respecto a la tabla de promedios dijo que : “Nosotros ni pensamos sinceramente... Falta un año y tres meses... cuatro meses todavía para eso. Tenemos que vivir el día a día y tenemos que mejorar el día a día. Nosotros no podemos estar pensando en diciembre. Tenemos que mejorar hoy, y mejorando esperemos llegar sin problema a esa fecha. Dependerá del rendimiento que podamos obtener nosotros de los chicos y que los chicos puedan jugar de la forma que pueden porque tenemos muy buenos jugadores. Pero no, no pienso en eso... Nosotros pensamos en Sarmiento, después de Sarmiento pensaremos en el próximo y así en el día a día. No se puede adelantar tanto tiempo, por lo menos es nuestra forma de pensar, no pensamos hoy a tan largo plazo”.