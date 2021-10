Villa Belgrano y Jorge Newbery fueron los triunfadores de la jornada sabatina

Ayer por la tarde se disputaron dos encuentros del campeonato "Apertura" 2021 de fútbol denominado "Carlos Giacobini", en el cual está en juego la Copa "Sociedad Comercio e Industria".

En su estadio "El Bosque", Villa Belgrano derrotó 2 a 0 a Independiente y aseguró su clasificación a cuartos de final, mientras que el "Rojo" quedó ya eliminado, en tanto que en el estadio de B.A.P., el local cayó 2 a 1 ante Jorge Newbery, nuevo líder de la zona "A",en duelo de dos elencos que ya accedieron por anticipado a cuartos de final.

Villa, por su mayor jerarquía individual

En cancha del C.A.V.B., los dirigidos por Elio "Pilo" Núñer debieron trabajar bastante para vencer a Independiente, ya que recien a los 38 minutos, luego de parejas acciones, se puso en ventaja.

Fue con tanto de su goleador, el uruguayo Diego Chaveze Miquelarena, quien venía de anotar triplete el miércoles, ante Rivadavia de Lincoln, en el encuentro de ida de octavos de final del torneo de la Federación Bonaerense Pampeana.

Ya en el complemento, el encuentro siguió bastante equilibrado, con "Villita" con la iniciativa pero sin demasiada potencia en ataque, destacándose que el visitante se quedó con diez hombres a los 27 minutos, por la expulsión de su volante central, Germán Mansilla.

A los 45' de la etapa final, llegó el segundo tanto de la"V", anotado por Matías "Picaro" Colmán de tiro penal, pena máxima bien sancionada por el árbitro Pablo Funes, quien cumplió buena tarea.

Justo triunfo de Villa Belgrano, por más jerarquía individual ante un batallador Independiente.

Newbery ganó y es nuevo líder del grupo "A"

En el estadio de B.A.P., el equipo local perdió 2 a 1 ante Jorge Newbery y así dejó el invicto y de ser líder de la zona "A", que ahora tiene al tope a los "aviadores".

Rápidamente se puso en ventaja la visita, con gol queconcretó Daniel Torres a los 12 minutos, lo cual le permitió a los del Pueblo Nuevo manejar con tranquilidad el balón.

Al "ferroviario" le costó reaccionar y no tuvo peso en ataque para llegar a igualar, con lo cual se fueron al descanso con la victoria por la mínima del huésped.

Ya en el complemento, volvió a pegar rápido Newbery, que se adelantó 2 a 0 con gol de Santiago Inchauspe a los 15 minutos y, además, pasó a jugar con un hombre más por la expulsión de Santiago Rodríguez en el local.

Pero B.A.P. no se entregó, se fue al ataque y llegó al descuento,que finalmente no le alcanzó en la arremetida final, con gol del ingresado Oliverio Scasso a los 44', quedando sellado el 2 a 1 final en favor de Jorge Newbery.