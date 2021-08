Versatilidad en el juego y desatención en las segundas pelotas: la identidad de Colón

Promesa. Esa es la palabra que mejor condensa el partido de esta tarde cuando Colón reciba desde las 16.30 a Sarmiento en el estadio General Brigadier Estanislao López con el arbitraje de Ariel Penel.

¿Por qué tal ímpetu en la antesala del encuentro? Por las realidades de cada equipo y las paradójicas formas en que llegan a este encuentro.

Colón, a solo dos puntos de la cima de la tabla de posiciones de la Liga Profesional, en la posición N°7 con 13 unidades, viene de perder por 3-0 ante Aldosivi en Mar del Plata.



Sarmiento, en el 14° puesto con 9 unidades, viene de vencer por el mismo resultado a Atlético Tucumán.

En lo que hace al presente del local, la palabra que sintetiza la forma de juego y la actualidad del conjunto santafesino es: versatilidad. Según la Real Academia Española, esta significa: “Capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones”.



Retomando al periodista Martín Cassanello en una nota para el diario “Uno” de Santa Fe, en donde expone y analiza el presente del Sabalero, este expone: “Los números son elocuentes y no admiten ningún tipo de dudas. Si bien es cierto que es muy difícil mantener el nivel que mostró Colón en el torneo pasado, la realidad indica que el campeón del fútbol argentino perdió contundencia y en paralelo eficacia”.

Y certifica: “Si se compara el arranque del torneo pasado con el actual, se pueden apreciar enormes diferencias. La primera de ellas en los resultados. En las primeras siete fechas del semestre pasado, el Rojinegro sumaba 19 puntos sobre 21 en juego, producto de seis victorias y un empate, con 15 goles a favor y apenas dos en contra. Con una eficacia del 90%”.

Por otra parte, el Verde llega con un envión anímico tras la segunda victoria en el Eva Perón y con una gran oportunidad para pisar fuerte en un estadio que le supo sentar bien en la historia. El local, por su parte, deberá ratificar la jerarquía para no perder pisada entre los de arriba.

Así juega el vigente campeón

La versatilidad del Sabalero es posible verla rápidamente a través de dos datos: la variación de la posesión de pelota según el rival de turno y los diferentes sistemas tácticos empleados en cada ocasión.

En referencia al primer aspecto, a los partidos en los que tuvo el protagonismo con el balón, el conjunto del DT Domínguez tuvo un mayor porcentaje la posesión en cuatro ocasiones (ante Lanús, Godoy Cruz, Gimnasia y Aldosivi), mientras que en las otras tres jornadas se vio superado (contra River, Vélez y Huracán).

Vale resaltar que no puede establecerse ningún tipo de relación entre el resultado deportivo y la estadística de la posesión, ya que el Sabalero obtuvo los distintos resultados en los diversos escenarios, lo que quiere decir que ha ganado, y también perdido, teniendo en menor circunstancia el balón, como así también siendo superior.

En cuanto al segundo aspecto, el armado táctico del equipo, se puede ver el empleo de distintos sistemas que han ido mutando. Hasta hoy, el entrenador Domínguez hizo uso de tres variantes tácticas: 4-3-3; 4-2-3-1 y 4-1-4-1.



Con el único esquema que no consiguió obtener puntos fue con el primero al inicio del campeonato, y por ello no lo utilizó más.

Desde el empleo del 4-2-3-1 logró una victoria y un empate; mientras que con el 4-1-4-1 cosechó dos victorias y una derrota (en la última presentación ante Aldosivi).

Otro dato a observar es que el Sabalero, a lo largo de estas siete fechas, siempre ganó por un gol de diferencia (sin lograr convertir más de dos goles), como fueron las jornadas ante River, Godoy Cruz, Gimnasia y Vélez. En lo que hace las derrotas, en dos ocasiones perdió por una diferencia de tres tantos (Lanús y Aldosivi).

En lo que hace al desarrollo del juego, en la faceta ofensiva, Colón emplea entre cinco o ocho jugadores, quienes atacan a una alta intensidad y con mucha movilidad para tratar de vulnerar las líneas defensivas rivales.

En tal sentido, la incorporación de jugadores en velocidad que comienzan desde los laterales y realizan las carreras en diagonal, en dirección al arco contrario, es una característica muy presente en cada ataque directo del Sabalero.

De esa forma, a partir de asociaciones colectivas convirtió tres goles frente a River, Huracán y Gimnasia.

Y tres tantos fueron por intermedio de pelotas detenidas: de penal ante Lanús y Vélez; y de tiro libre contra Godoy Cruz.

Sin embargo, al igual que ocurre con Atlético Tucumán, el caso de Colón es idéntico: el Sabalero no cuenta con una carta de gol destacada en el equipo. Por ello, el mediocampista Facundo Farías, de gran velocidad, buen remate de media distancia y creación en la ofensiva, es el goleador del plantel con tan solo dos goles.

Quienes también tuvieron un grito sagrado en el equipo fueron: el delantero Rodrigo Alliendro, los mediocampistas Yeiler Goez, Cristian Ferreira, Eric Meza y Alexis Castro.

Es necesario marcar dos hechos: los futbolistas de Colón son de dialogar mucho con el árbitro y reclamar penales ante situaciones donde hay involucrada una mano de un jugador rival.



Para finalizar el análisis de la parte ofensiva: la vía aérea no ha sido una fortaleza del equipo, por lo que hasta el partido ante Sarmiento no ha convertido goles de cabeza ni por intermedio de tiros de esquina.

Al momento de defender, Colón hace uso del repliegue defensivo ante el argumento ofensivo del rival, anulando los espacios entre las distintas líneas de jugadores por lo que se hace muy complejo construir/gestionar juego en su campo.

Sin embargo, la posibilidad de vulnerar su defensa se genera cuando el equipo ataca, tal como lo indica la frase “no hay mejor ataque que una buena defensa”. Por ello, los contra-ataques y ataques directos de Sarmiento serán determinantes para hacer valer la apuesta del Sabalero en ofensiva, cuando pondera futbolistas en campo adversario.

Asimismo, un punto débil del equipo es la desatención que presentan los jugadores en las “segundas pelotas”, es decir, en aquellas situaciones que se generan tras un tiro libre o un rebote. Esto se ve en la no persecución de los marcajes y la posibilidad de que varios adversarios se encuentren libres en el área para definir.





El posible equipo para esta tarde

La única baja confirmada que tiene Domínguez es la de Rafael Delgado, quien se recupera de un desgarro que sufrió en la previa del duelo ante Gimnasia. Los que sí están para ser considerados Paolo Goltz (superó los últimos inconvenientes tras haber dado positivo de coronavirus), Santiago Pierotti (cumplió con la fecha de suspensión) y Nicolás Leguizamón (se perdió el partido ante Aldosivi por un problema estomacal).

Por todo ello, y a partir de un esquema táctico inicial de 4-1-4-1, Colón saldría al campo con: Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Gonzalo Piovi y Eric Meza; Christian Bernardi, Federico Lértora y Rodrigo Aliendro, Alexis Castro; Cristian Ferreira; y Facundo Farías.

La opinión santafesina

José Pisarello es santafesino, nacido en una cuna sabalero y forjado en el club. En la actualidad, forma parte de la Agrupación colonista “Movimiento Popular Sabalero”, desde la que participan en la vida social del club.

Además, del gran compromiso con Colón, es el director deportivo en dos instituciones de la ciudad de Santa Fe, vinculadas principalmente al futbol, la natación y el pádel.

En diálogo con Democracia, Pisarello abordó el presente del equipo y analizó la importancia del DT Domínguez.

Sobre la actualidad deportiva dijo: “Después de la obtención del primer título en la historia del club, los colonistas atravesamos momentos de mucha alegría y satisfacción, no solo por la coronación, sino también porque nos sentimos representados con un equipo que sabe a qué juega”.

“Si miramos la tabla anual, vemos que Colón es el tercer equipo en cantidad de goles a favor, con la curiosidad de que en la mayoría de los partidos jugamos sin la presencia de un 9 clásico dentro del área. Esto se debe a un esquema ofensivo que propone transiciones rápidas, con muchos jugadores asociados y con poca referencia de marca para la defensa rival”, explicó sobre el juego.

Acerca de la figura del DT Eduardo Domínguez señaló: “Volvió a la dirección técnica del Club en marzo del 2020 y se hizo cargo de un equipo que, aunque tenía buena plantilla, no encontraba el rumbo desde lo futbolístico y estaba comprometido con la tabla del descenso. En poco tiempo logró convencer al plantel de que estaban para objetivos importantes y el rendimiento del equipo comenzó a ser cada vez mejor”.

“Domínguez es un DT de perfil bajo, trabajador, detallista y principal artífice de este Colón, que probablemente ha sido el mejor de nuestra historia, pero que aún tiene desafíos por delante y sin dudas intentará seguir creciendo”, finalizó Pisarello.

LA CURIOSIDAD

En el profesionalismo, jugando de local, Colón nunca le pudo ganar a Sarmiento en Primera División. En realidad, jugaron dos partidos. El primero fue en 1981, empataron 1 a 1 y se jugó en cancha de Unión. El otro fue en 2015 y ganó Sarmiento 1 a 0 con un gol en contra de Garnier.