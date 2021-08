Pelotas detenidas: el fundamento de juego de la identidad futbolística de Rosario Central

Rosario Central visita Junín con la premisa de lograr la primera victoria de visitante en lo que va de la Liga Profesional. El conjunto comandado por Cristián González se ubica en la posición Nº22 con la misma cantidad de puntos que Sarmiento.

Asimismo, también presenta números similares: al registrar una victoria y tres derrotas. Sin embargo, la atención de los rosarinos no se deposita en el torneo doméstico, sino en el plano internacional, y el nombre es: Copa Sudamericana.

Por ello, la contienda de esta tarde ante el Verde, si bien es una instancia para seguir ratificando un estilo de juego y oportunidad para ganar confianza, no deja de ser una obligación netamente burocrática mientras se espera por el partido de ida por los cuartos de final de la segunda competición más importante a nivel sudamericano.

Así juega Central

Salvo el encuentro ante Godoy Cruz (44% vs 56%), Central siempre tuvo un mayor porcentaje de posesión de pelota imponiéndose contra Vélez (54% vs 46%); Gimnasia (62% vs 38%) y Aldosivi (55% vs 45%).

De esta forma, se puede ver que el conjunto rosarino tiende a buscar e intentar hacer del dominio del balón. Sin embargo, tal protagonismo pierde poder de acción al momento de analizar el rendimiento futbolístico de Central, ya que es un equipo que no prioriza los ataques a través de la gestación del juego, y los goles convertidos se generan por intermedio de ocasiones aprovechadas (ya sea tras un rebote o jugada de contra).

Tener la posesión del balón sin un fundamento que defina la identidad del equipo es un suceso que invita a que sean partidos trabados en la mitad del campo, como seguramente lo sea hoy con Sarmiento; sumado al factor de que disputará el partido con un equipo alternativo.

Es por este motivo que Central busca imponerse a partir de las pelotas detenidas, ya sean tiros libres cercanos al área adversaria o tiros de esquina. Fue a través de los primeros que consiguió dos goles en lo que va del torneo: ambos provenientes del sector derecho (en referencia al arco del portero “canaya” Juan Pablo Romero) y que lograron capitalizar el delantero Milton Caraglio y el defensor Gastón Ávila.

Sin embargo, también le convirtieron por esa misma vía: Leonardo Morales tras aprovechar un rebote que se generó dentro del área tras un tiro libre.

En lo que hace a la parte defensiva, Central muchas veces queda expuesto al colocar una gran cantidad de jugadores en campo adversario por lo que sus defensores centrales quedan expuestos al mano a mano y deben tratar de dilatar los ataques rivales para que el equipo retroceda.

Por último, vale resaltar que el Canaya tiene una diferencia de gol en negativo (al igual que el Verde): marcó 3 goles y le convirtieron en 5 ocasiones (-2).



El posible “11”

Con un clásico esquema de 4-4-2, la visita saldría con: Jorge Broun; Fernando Torrent, Nicolás Ferreyra, Ricardo Garay y Nahuel Franco; Rafael Sangiovani, Mateo Tanlongo, Francesco Lo Celso y Lautaro Giaccone; Alan Marinelli y Luca Martínez Dupuy.

La mirada de un periodista rosarino

Enrique Genovar es periodista del diario “El Ciudadano” y conductor en el programa rosarino de televisión “Sello del fútbol”. En diálogo con Democracia, el periodista rosarino analizó el presente del Canaya y realizó un balance sobre la gestión de González al frente del equipo.

Al momento de describir el formato futbolístico del conjunto santafesino dijo: “Central es un equipo que juega siempre de la misma manera. No se fija tanto en el rival, sino en lo propio. Hoy hay un atenuante: vamos a ver un equipo totalmente alternativo, ya que, el gran objetivo del equipo este semestre es la Copa Sudamericana va a recibir a Bragantino por la ida de los Cuartos de Final”.

Y detalló: “El juego aéreo en defensa es el gran problema del equipo, sobre todo aquellas que van cruzadas y se dirigen hacia el área”.

En lo que respecta al entrenador del equipo, Genovar señaló: “El ciclo del Killy González es bueno, sobre todo, considerando la situación económica: atravesado por una pandemia y que hubo que bajar costos, por los gastos hechos en la gestión de Diego Cocca. Se encontró un club que no tenía las arcas llenas de dinero”.

“Ha apostado a los futbolistas de las divisiones juveniles y ha logrado transmitir un sentido de pertenencia a través de su figura. Se lo ve en el futbolista Vecchio y el regreso de Milton Caraglio que resignó mucho dinero en el fútbol mexicano para volver”, enfatizó.

El mercado de pases en el Canalla

Central es uno de los equipos que menos cambios tuvo en la planilla debido a que trabajó en la consolidación de un equipo y decidió centrar la atención en el mundo “interior” de la institución, al momento de promover juveniles, en lugar de salir a buscar jugadores en el mercado.

En cuanto a llegadas en el último mercado, fueron tres (una por línea): el defensor Ricardo Garay (libre de Nacional de Paraguay), el mediocampista Leandro Desábato (libre de C-Osaka de Japón) y el delantero Milton Caraglio (libre de Atlas de México).

Por otro lado, en lo que respecta a las bajas, se fueron del plantel los siguientes futbolistas: Joaquín Laso (libre a Independiente), Juan Mazzaco (a préstamo a Guayaquil City de Ecuador) y Patricio Cucchi (Sarmiento).

Asimismo, también es importante mencionar algunos nombres que estarán presentes hoy en el plantel rosarino de jugadores promovidos de la cantera Canaya: el arquero Juan Pablo Romero; el defensor Facundo Almada; los volantes Lautaro Giaccone, Gino Infantino y Francesco Lo Celso; y los delanteros Alejo Véliz, Alan Marinelli e Ignacio Russo.

Cómo debería jugar Sarmiento

Tras dejar pasar la ocasión de extender la senda de la victoria ante Racing en Avellaneda, Sarmiento tiene la oportunidad de sumar de a tres nuevamente en el estadio Eva Perón (tras derrotas a Platense por la mínima).

Las claves para quedarse con el triunfo ante Central pasarán por la atención y solidez en defensa en las pelotas detenidas; y la velocidad y determinación en ataque.

La inteligencia, la atención y persecución de los marcajes individuales en los tiros libres será fundamental para mantener la valla en 0.

Al momento de no poseer el balón, el Verde deberá replegarse y tratar de anular los pasillos internos de juego que posibiliten alguna pelota filtrada, llevando a que Central tenga que lateralizar su juego y, de esa forma, ir alejando el peligro del arco de Manuel Vicentini.

Por otro lado, el Verde tendrá una clara posibilidad para generar peligro: al emplear a varios jugadores en el ataque, Central queda expuesto en defensa con marcadores centrales lentos.

Hacer uso de futbolistas veloces para tratar de imponerse en los duelos individuales es una carta para los de Sciacqua: escenarios que se vienen presentando a lo largo de todos los partidos y que el Verde no logra capitalizar (ya que Estudiantes, Platense y Racing presentaron la misma característica).

Por último, cómo se marcó anteriormente, la cesión de protagonismo es algo que reinvindica el Verde fecha tras fecha y esta será, nuevamente, una buena oportunidad para repetir tal clave, ya que, es lo que desea el equipo del Killy González.

Por ello, entregar el balón y esperar a que el rival deposite una gran cantidad de jugadores en campo adversario, para luego atacar en velocidad y directo al corazón del área rival, como fundamento explícito, sería una buena premisa a aprovechar con el fin imponerse en el marcador tempranamente.

Para eso, lo mejor sería que el Verde no haga uso de dos delanteros de área, y sí coloque a mediocampistas ofensivos veloces y a un media punta en compañía del habitual 9 Jonatan Torres.

La última vez en el Eva Perón

El 2 de abril de 2017 fue la última vez que se enfrentaron Sarmiento y Rosario Central en el estadio Eva Perón, y en el marco de la máxima categoría.

En aquella oportunidad fue igualdad en 2 en un partido cambiante y que tuvo como protagonista al exCanaya Gervasio Núñez: quien convirtió los dos tantos para el Verde de tiro libre. Por el lado rosarino, Federico Carrizo y Fabián Bordagaray fueron los autores de los goles.

El único futbolista que jugó aquel partido y está presente hoy de ambos planteles es el mencionado Núñez; tanto Central como Sarmiento han variado sus plantillas a más de cuatro años de la última vez que se enfrentaron en tierra juninense.

El Verde formó de la siguiente manera aquel día: Julio Chiarini; Maximiliano Méndez, Francisco Dutari, Guillermo Cosaro y Lucas Suarez; Patricio Vidal, Lucas Pérez, Walter Busse y Gervasio Núñez; Rodrigo Depetris y Adrián Balboa.

El “11” de Central fue con: Diego Rodríguez; Víctor Salazar, Javier Pinola Amarilla, José Leguizamón y Cristian Villagra; Federico Carrizo, Damián Musto, José Fernández y Washington Camacho; Fabián Bordagaray y Teófilo Gutiérrez.

Futbolistas con paso por ambos clubes

Algunos jugadores que supieron vestir las casacas de Sarmiento y Rosario Central fueron los defensores Franco Peppino y Francisco Duttari, entre otros. Y los delanteros, icónicos a lo largo de la historia del Verde, con paso por ambas entidades fueron Mario Finarolli, Jose Raúl “Toti” Iglesias y Mario Rizzi.

Por otro lado, son tres los futbolistas con presente en Junín y que vistieron la casaca del Canalla: el mediocampista Gervasio Núñez, y los delanteros Rodrigo Salinas y Patricio Cucchi.