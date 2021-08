Sarmiento enfrentará a Rosario Central con la ilusión de despegar en el torneo

Sarmiento tendrá esta tarde una nueva oportunidad para hacer pie en el Torneo de la Liga Profesional, cuando, desde las 19, reciba a Rosario Central, por la quinta fecha, en el Estadio Eva Perón.

El Verde necesita plasmar en resultados el buen trabajo que viene realizando en los últimos tres partidos, principalmente, el del pasado fin de semana, de visitante ante Racing, en donde dejó una imagen positiva en el Cilindro de Avellaneda, pero terminó perdiendo 1 a 0.

Entre las buenas noticias para el conjunto dirigido por Mario Sciacqua destaca la habilitación de Gervasio Núñez, luego de la llegada del transfer desde Blooming, un trámite que demoró largos meses, a partir de la crisis institucional que atraviesa el club de Bolivia.

"Nunca imaginé estar tan ansioso, parecía un chico que recién empieza esperando el transfer. Se hace difícil estar afuer. Me perdí cinco fechas y ojalá pueda ayudar al equipo dentro de la cancha", expresó ayer el Yacaré, en conferencia de prensa.

Por otro lado, el volante formoseño admitió que no tuvo una buena experiencia en el fútbol boliviano, pero confió en haber dado vuelta la página y se mostró listo para iniciar su tercera etapa en Junín. "Llegué a un club con serios problemas económicos, estuve cuatro meses sin cobrar y se hace muy difícil. Afortunadamente, pude hacer una carrera que me permitió sostenerme, pero no es lo recomendable", relató.

LEE TAMBIÉN: Cómo juega Rosario Central

Confianza

Por su parte, el volante central Federico Bravo y el delantero Rodrigo Salinas, dos de los jugadores más experimentados del plantel, coincidieron en que la actualidad de Sarmiento dista de la imaginada durante la pretemporada.

"No es la situación en la que queremos estar, no es este el objetivo que nos propusimos, pero es un torneo largo. En los últimos partidos, el equipo estuvo bien aunque no acompañaron los resultados", señaló Bravo.

Salinas, a su turno, recordó que el conjunto juninense continúa en formación y se mostró optimista con el porvenir en el campeonato."Van poca fechas y hemos llegado cinco refuerzos. Eso requiere de un tiempo de adaptación. Creo que hay una cara positiva y no es todo negativo. Tenemos mucho más para dar", exclamó el atacante.