Boca defendería con tres centrales en el fondo

Miguel Russo considera poner una línea de tres defensores en el partido de mañana contra River por los octavos de final de la Copa Argentina, mientras que el colombiano Sebastian Villa volvió a estar ayer ausente de la práctica.

El plantel de Boca practicó en su predio de Ezeiza, donde los que jugaron el domingo hicieron ejercicios regenerativos.

“Veremos si ponemos algún chico. Es un clásico con River, el cuarto que vamos a jugar en el año y no es normal. Sabremos sobrellevarlo”, dijo el entrenador boquense en conferencia de prensa.

La idea del técnico es retomar una línea de cinco defensores, esquema en el cual dos de los marcadores pasan a ser volantes en determinadas circunstancias, lo cual dibuja una línea de tres en el fondo, como la que utilizó con distintos nombres ante el mismo rival por la quinta fecha de la Copa Diego Maradona, el 14 de marzo pasado.

¿Advíncula se gana un lugar en el once titular?

Las dudas en el once inicial están en saber si podrá jugar el peruano Luis Advíncula, quien el sábado tuvo su primer entrenamiento, aunque no se produjo la llegada del “transfer” necesario para que sea habilitado por la AFA. De no poder hacerlo, el puesto de lateral derecho seguirá a cargo de Marcelo Weingandt.

En la línea de tres centrales, Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo son titulares seguros y parecería que Carlos Zambrano le ganaría el lugar a Lisandro López, en tanto que del lado izquierdo Agustín Sandez sería de la partida, ya que el colombiano Frank Fabra sigue una mini pretemporada con Edwin Cardona, pero no se descarta al juvenil Valentín Barco, de gran protagonismo en los partidos que jugó la reserva ante Banfield y San Lorenzo. Pero la incógnita principal está en el mediocampo, donde Alan Varela y Esteban Rolón pelean por un puesto, y Diego Gonzalez y el recientemente incorporado Juan Ramírez serán sus acompañantes.

Arriba, los dos delanteros serían Norberto Briasco y Cristian Pavón, ya que el DT no tiene muchas variantes en ese sector.

Entonces la posible formación sería con Agustín Rossi; Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo; Luis Advíncula o Marcelo Weigandt, Diego González, Alan Varela o Esteban Rolón, Juan Ramírez y Agustín Sandez o Valentín Barco; Cristian Pavón y Norberto Briasco