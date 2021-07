El plantel de Sarmiento practicó luego del triunfo ante Platense y ya piensa en Racing

El plantel profesional de Sarmiento de Junín realizó en la mañana de ayer un entrenamiento regenerativo (para aquellos que jugaron y vencieron anteayer a Platense) y un poco más intenso para el resto, en una de las canchas de la Ciudad Deportiva que la entidad tiene a la vera de la avenida Arias.

Los dirigidos por el santafecino Mario Sciacqua practicaron de manera distendida, tras el esperado triunfo por la mínima diferencia ante los "Calamares" de Vicente López, logrado en la última jugada del encuentro, con tanto del delantero de Rufino (Santa Fe), Luciano Gondou.

Hoy, volverán a entrenar desde las 9.30 y en este caso lo harán a puertas cerradas en el Estadio Eva Perón, seguramente con un ensayo de fútbol y repaso de jugadas con pelota parada, sesión que le permitirá al entrenador del CAS definir el elenco titular y el resto de los concentrados que viajarán para visitar al conjunto que dirige Juan Antonio Pizzi.

Luego de almorzar en la sede de la institución, partirán en colectivo hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para alojarse en un hotel céntrico a la espera del partido de mañana a la hora 18, ante Racing Club.

Se enfrentarán por la cuarta fecha del torneo Socios.com de la Liga Profesional en el "Cilindro de Avellaneda" con arbitraje de Fernando Espinoza, asistido desde las bandas por Iván Núñez y Sebastián Raineri, mientras que el cuarto juez será Héctor Paletta.

Nuevo refuerzo

El defensor Federico Rasmussen es nuevo refuerzo de Sarmiento de Junín y ayer, el zaguero firmó contrato con la institución "Verde" por un año y medio, hasta fines de la temporada 2023.

El primer club de Rasmussen fue Independiente de Dorrego, al que dejó para fichar en las inferiores de Lanús, en 2007. Luego fue cedido a Flandria, en la temporada 2013–14, jugando nueve partidos en la Primera "B" Metropolitana.

Posteriormente, en 2015, el defensor (de 28 años) pasó a Tiro Federal de Bahía Blanca (Federal "A"), y en enero de 2016 se reincorporó a Independiente de Dorrego. Posteriormente, fichó para Villa Mitre de Bahía Blanca y luego jugó para Guillermo Brown de Puerto Madryn.

En junio de 2019, Rasmussen pasó a jugar en el extranjero por primera vez, firmando un préstamo con Atlante, equipo del ascenso de la Liga de México, y su último Club fue el Querétaro mexicano.

Programación completa

Los encuentros previstos por la cuarta jornada y los árbitros designados, son los siguientes:

Mañana sábado: a las 13.30, Colón de Santa Fe vs. Godoy Cruz de Mendoza, con arbitraje de Yael Falcón Pérez; a las 15.45, Lanús ante Unión de Santa Fe, siendo juez Pablo Echavarría; Racing Club vs. Sarmiento de Junín, Fernando Espinoza; y a las 20.15, Platense recibe a Independiente, con el contralor de Diego Abal.

Domingo 1° de agosto: A las 13.30, Defensa y Justicia vs. Gimnasia y Esgrima La Plata, árbitro: Jorge Baliño; a las 15.45, Talleres de Córdoba vs. Boca Juniors, siendo juez Fernando Rapallini; desde las 18, River Plate vs. Huracán, Facundo Tello Figueroa; y a las 20.15, San Lorenzo ante Banfield, con Patricio Loustau impartiendo justicia.

Lunes 2 de agosto: a las 16.45, Patronato de Paraná vs. Newell’s Old Boys de Rosario, con arbitraje de Ariel Penel; y Argentinos ante Central Córdoba de Santiago del Estero, Nazareno Arasa.

A la hora 19, Estudiantes de La Plata espera a Arsenal de Sarandí, con contralor de Néstor Pitana; y Rosario Central vs. Aldosivi de Mar del Plata, con el arbitraje de Fernando Echenique.

Cierran la cuarta fecha el lunes desde las 21.15, Atlético Tucumán vs. Vélez Sársfield, con Andrés Merlos encargado del arbitraje.