Triunfos de Gimnasia (LP), Arsenal y Central Córdoba (SE)

Gimnasia y Esgrima La Plata se impuso anoche 1 a 0 sobre Rosario Central en el estadio "Juan Carmelo Zerillo", con un gol del defensor Leonardo Morales a los 35 minutos del primer tiempo.

Fue en el mejor momento del "Canalla" en el cotejo, gracias a un rebote en el área que fue a parar a la red del arco defendido por Juan Pablo Romero.

Ya en el complemento y amparado por el triunfo parcial, el equipo platense dominó el juego y estuvo cerca de estirar la diferencia, hasta que Central reaccionó sobre el final y lo arrinconó en busca del empate, pero no encontró la forma de torcer su suerte y se fue de La Plata con las manos vacías.

Con este resultado, Gimnasia sumó su primera victoria en el torneo y alcanzó los cinco puntos, mientras que Rosario Central permanece con tres unidades.

"El Lobo" venía de empatar sin goles en su visita a Racing en la fecha anterior y los dirigidos por la dupla Leandro Marini- Mariano Messera se mantienen invictos en el certamen, en el que en la próxima fecha visitarán a Defensa y Justicia.

El "Canalla", por su parte, volvió a mostrar más de una cara en el inestable partido que jugó e intentará encarrilar el rumbo contra Aldosivi de Mar del Plata en el "Gigante de Arroyito".

Arsenal derrotó a Argentinos Jrs.

Arsenal ganó su primer partido del torneo de la Liga Profesional de Fútbol al vencer a Argentinos Juniors 1 a 0, en partido por la tercera fecha del certamen.

El delantero Bruno Sepúlveda (ingresado a los 27' del segundo tiempo), de una asistencia de Lucas Albertengo le dio el triunfo a Arsenal con zurdazo cruzado, al minuto de haber entrado.

En los primeros minutos, Arsenal presionó a Argentinos y pudo ponerse en ventaja en 4' con un cabezazo de Nicolás Mazzola que dio en el palo derecho del arco defendido por Lucas Chaves.

El equipo de La Paternal salía de contra y de a poco empezó a controlar el mediocampo, luego al partido lo niveló Arsenal, aunque carecieron ambos elencos de precisión para definir ataques.

En la segunda etapa el equipo del "Viaducto" salió con la intención de quedarse con el partido y otra vez Mazzola a los 5' cabeceó y la pelota salió rozando el poste derecho.

Sobre los 28 minutos y de una asistencia de Albertengo, el ingresado Bruno Sepúlveda abrió el marcador para Arsenal con un zurdazo que venció a Chaves, lo que le permitió ganar el partido al del "Viaducto", ya que la no tuvo reacción en el final.

Central Córdoba festejó en el final

Central Córdoba venció 2 a 1 a Talleres de Córdoba en encuentro disputado en el estadio "Madre de Ciudades" de Santiago del Estero y así quedó en la undécima posición con cuatro puntos, mientras que Talleres se mantiene con tres unidades y en el 15° lugar.

El conjunto local, dirigido por el técnico Gustavo "Sapito" Coleoni, pegó de entrada con un gol tempranero de Juan Cruz Komar en contra de su valla apenas a los dos minutos de juego.

Luego. el "Ferroviario" mantuvo la presión en campo rival, se plantó bien en el medio y no dejó jugar a los conducidos por el "Cacique" Medina, aprovechando la floja defensa de la "T" para crear otras chances de gol, pero no pudo aumentar la diferencia por falta de puntería.

En el segundo tiempo mejoró Talleres, lo llevó por delante al local con mayor tenencia de pelota y con la verticalidad que le faltó en el primera mitad. Los cambios realizados por el "Cacique" Medina le permitieron a su equipo hacerse fuerte en campo rival.

Central Córdoba intentó contrarrestar los avances de la "T" con una clara solidez defensiva, aunque cerca del final no pudo evitar el tanto anotado por Rafael Pérez.

En el primer minuto de tiempo agregado el delantero Giménez selló el triunfo de su equipo tras una falla del arquero Guido Herrera.