Racing rescató una igualdad en la visita a San Pablo

Racing Club empató anoche 1 a 1 en la visita a San Pablo de Brasil, en un encuentro disputado en el estadio Morumbí y válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2021.

La apertura del marcador fue para el conjunto local a los 35 minutos, con un gol del delantero brasileño Vitor Bueno, quien había ingresado poco antes por el lesionado Eder, aprovechando un error del arquero de la "Academia", Gabriel Arias, quien luego se redimió y salvó en algunas ocasiones a su valla.

Cuando parecía que el período de ida se iba con el local en ventaja, apareció el delantero Enzo Copetti e igualó en tiempo de descuento, a los 46 minutos, con certero remate de derecha desde afuera del área, que ingresó contra el palo diestro del arquero local.

En el complemento, Racing estuvo más cerca que el equipo dirigido por el argentino Hernán Crespo, pero el 1 a 1 se mantuvo inamovible y los albicelestes terminaron conformes con el empate cosechado en Brasil.

Fluminense le ganó en paraguay a cerro

Fluminense obtuvo una valiosa y muy significativa victoria como visitante de Cerro Porteño de Paraguay, por 2 a 0, en el cotejo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los brasileños se impusieron con los goles señalados en el arranque del segundo tiempo por Nené a los cuatro minutos y Egidio a los 16.

En el conjunto paraguayo fueron titulares los argentinos Mauro Boselli y Claudio Aquino, mientras que en el segundo tiempo ingresaron sus compatriotas Luis Fariña y Adrián Martínez, en tanto que el ex Boca Juniors y Rosario Central, Federico Carrizo, no tuvo acción.

Por su parte en el conjunto brasileño ingresó en el segundo período el ecuatoriano Juan Cazares, ex River Plate y Banfield.

El encuentro que se jugó en el estadio General Pablo Rojas contó con el arbitraje del argentino Facundo Tello y la revancha tendrá lugar el próximo martes en Río de Janeiro.