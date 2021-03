Sarmiento: Sciacqua y Vicentini dieron positivo para coronavirus

La mala semana que para Sarmiento de Junín se inició el lunes pasado con la goleada 6 a 0 que sufrió en la visita a Independiente de Avellaneda, por la quinta fecha de la Copa de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), se prolongó ayer con una muy mala noticia.

El arquero y capitán del equipo, Manuel Vicentini, y el entrenador del plantel profesional, el santafesino Mario Sciacqua, presentaron síntomas compatibles con Covid-19, fueron hisopados y se confirmó que ambos están infectados de coronavirus.

Por lo expuesto, ninguno de los dos estará presente el próximo domingo en el estadio Eva Perón, cuando el equipo superior del CAS reciba a Defensa y Justicia (con arbitraje de Andrés Merlos) por la sexta fecha del certamen afista.

Por ahora, en Sarmiento “prenden velas” para que hoy, cuando se realicen nuevos hisopados al resto de los jugadores y los integrantes del cuerpo técnico del conjunto, no haya más casos de Covid-19, para que no se sigan sumando bajas para el encuentro del domingo, en el nuevo horario de las 14.10.

Mientras Mario Sciacqua y Manuel Vicentini están aislados con sus familias en sus respectivos domicilios, ayer se suspendió (por lo expuesto) el entrenamiento que por la tarde iba a realizar el plantel verdolaga.

Antes de viajar a Buenos Aires, para el partido ante Independiente, el plantel se realiza los hisopados correspondientes por protocolo de AFA y todos dieron negativo.

Si se quedaron en Junín integrantes del cuerpo técnico (auxiliares) y allegados, quienes presentaban síntomas, no viajaron y fueron aislados.

Cabe recordar que Vicentini ya había estado aislado en la previa del partido ante Vélez Sársfield, que terminó con derrota 2 a 1 para el Verde, en su debut en el certamen.Finalmente, el capitán dio negativo en esa ocasión pero ahora, lamentablemente, fue confirmado como positivo y con el entrenador se perderá el pleito ante el equipo que dirige Sebastián Beccaccese, Defensa y Justicia.

Hoy hisoparán al resto del plantel

Hoy, van a entrenar quienes no sean positivos de coronavirus una vez realizados los hisopados (en horas de la mañana), para practicar y esperar el partido ante “El Halcón de Varela”, pleito en el cual el equipo de nuestra ciudad, ascendido a comienzos de año, buscará su primer triunfo (perdió tres y empató dos, en los juegos anteriores, con cuatro goles a favor y once en contra), muy necesario para comenzar a sumar puntos para la tabla general de la zona “B” y para los promedios del descenso.<