Mariano Moreno venció a Ambos Mundos y se coronó campeón del Nocturno

Al artillero llegado desde Arenaza (Partido de Lincoln) lo trajeron para hacer goles y Emiliano Perujo cumplió con creces, a lo largo del torneo y especialmente anoche, cuando con dos "pepas" de dicho delantero "chapero", Mariano Moreno se coronó campeón del torneo nocturno de fútbol 2021 que organizó la Liga Deportiva del Oeste.

El "bataraz" ganó de manera merecida el encuentro final y el certamen "Ciudad de Junín", por la Copa "La Pequeña Familia", y sus jugadores,cuerpo técnico e hinchas festejaron en la cancha de Jorge Newbery.

Mucho público, mucho más que el permitido por las cuestiones sanitarias vigentes y prefijadas antes del inicio del torneo con luz artificial, concurrió a ver la definición que coronó a Moreno en el estadio "aviador" de Lavalle y Maipú.



Fue más el elenco dirigido por Diego "Pipo" Martino desde el comienzo del pleito y no extrañó que el mejor juego y peligro que fue creando ante el arco rival se reflejara en el tanteador, con un golazo de Perujo.

Iban 27 minutos cuando el delantero clavó un golazo, con remate de media distancia contra el palo derecho del arco defendido por Franco Mecozzi, quien nada pudo hacer.

No reaccionó el tricolor, elenco que no tuvo buena noche y con ello, no solo perdió el partido sino la chance de coronarse bicampeón, ante un rival que fue más sólido en todas sus líneas y que le dio el golpe de nocaut en el complemento.

A los 14 del segundo parcial, apareció nuevamente el olfato goleador de "Emi" Perujo para poner dentro el área rival el 2 a 0 que iba a ser definitivo y-además- tres minutos más tarde, Ambos Mundos se quedó con diez hombres, por la expulsión de su creativo, Agustín Corredera.

Sobre 20´, vieron la roja José Castro del perdedor, y Emanuel Sicuelo del equipó albinegro y de allí al final, solo hubo que esperar el pitazo final de Pablo Fernández, de muy buena tarea, para que Mariano Moreno grite bien fuerte "Campeón" y traslade el festejo a pocas cuadras de la cancha de Jorge Newbery, a su estadio-sede del populoso barrio "El Molino".