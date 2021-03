Cacheiro y aquel golazo contra el Rojo: "Fue el más importante de mi carrera"

La noche del 24 de marzo de 2014 marcaría un punto de inflexión en la carrera deportiva de Ignacio Cacheiro. Con apenas 21 años recién cumplidos, el entonces delantero de Sarmiento no imaginaba que dejaría su sello en el Estadio Eva Perón, en la victoria del Verde ante Independiente, por la fecha 30 del campeonato de la Primera B Nacional.

Corría el minuto 20 del segundo tiempo, cuando el equipo comandado por Marcelo Fuentes derrotaba 1 a 0 al Rojo de Omar De Felippe, que peleaba por volver a Primera División. El DT envió a la cancha al joven "Nacho" Cacheiro, en lugar de Ramiro López, y pasados los 40, y cuando el partido moría, interceptó un mal pase de Federico Insúa, y desde el borde del área envió un zurdazo al ángulo derecho, imposible de detener para el arquero Diego "Ruso" Rodríguez.

La ovación de la hinchada del Verde sería la primera señal de que acababa de hacer algo que trascendería en el tiempo. "Lo recuerdo como si fuera hoy. Íbamos ganando 1 a 0 y presionamos arriba una jugada de lateral. Insúa la recibió y quiso jugar un pase hacia atrás estando de espaldas. Me acuerdo que adiviné la intención, robé la pelota, enganché para adentro, le pegué de zurda y la pelota entró arriba, pegada al segundo palo arriba", relató a Democracia.

A la distancia, Cacheiro ubica a aquel gol en el tope de la lista de momentos importantes de su trayectoria en el fútbol. "Fue un momento único para mí, posiblemente el gol más importantes de mi carrera, porque fue el primero que hice y fue contra un gran equipo, que peleaba por ascender", aseguró, sin dejar de admitir que hubo un punto de inflexión en su vida deportiva, después de ese instante.

"A partir de ese gol, empezaron a conocerme más en el ambiente del fútbol, a nombrarme, pero con eso solo no alcanza. Siempre hay que tratar de mantenerse, para no salir del radar. Por suerte, después de eso, pudimos ascender a Primera, por lo que no fue solamente un gol y nada más, sino que lo pude consolidar con algo muy importante", afirmó.

El presente, en Rumania

La actualidad encuentra al atacante juninense, ya con 28 años, en el club Universitatea Craiova, de la Liga 2 de Rumania, peleando contra una lesión en la rodilla para volver a jugar.

"Tuve una lesión en el menisco y no le podíamos encontrar la vuelta. Afortunadamente no me tuve que operar, así que la semana que viene voy a poder empezar a entrenar con el equipo", anunció.

Con respecto a la campaña del equipo, Cacheiro lamentó los traspiés del inicio del año, pero confió en que luchará por subir de categoría. "Veníamos muy bien el año pasado, pero este año, de tres fechas, perdimos dos y empatamos uno. Eso hizo que perdiéramos la punta, pero confío en que vamos a pelear hasta el final para lograr el ascenso", expresó.