Con elogios a Falcioni, Sciacqua anticipó un Sarmiento ofensivo contra Independiente

El DT de Sarmiento, Mario Sciacqua, brindó ayer la conferencia de prensa habitual de cada semana, en la antesala del partido contra Independiente, el próximo lunes en Avellaneda, y confió en que el equipo irá a buscar los tres puntos, aunque admitió que deberá "cuidarse del contragolpe" del rival.

En el ida y vuelta con los medios, el entrenador admitió que el Verde llegó "golpeado" al último encuentro contra Platense, el pasado miércoles en Vicente López, luego del empate sobre la hora contra Talleres en el estadio Eva Perón, cuando parecía que el conjunto juninense iba camino a su primer triunfo.

"Fue una semana particular, tuvimos dos partidos muy seguidos -contra Talleres y Platense- y en estos últimos días tuvimos que recuperar jugadores y no pudimos trabajar. Van cuatro fechas y es prematuro hacer un análisis. Creo que el partido contra Vélez nos costó y en los otros tres demostró (ante Boca, Talleres y Platense) el equipo demostró querer ganar. Puntualmente, al último partido -frente al Calamar- no llegamos del todo bien, porque nos impactó mucho el gol sobre la hora que nos hizo Talleres", admitió.

Con respecto al encuentro con Independiente, Sciacqua se deshizo en elogios hacia su DT, Julio Falcioni, que llevó al Rojo a pelear los primeros puestos de la Zona B de la Liga Profesional, luego de una profunda crisis futbolística durante el ciclo de su antecesor, Lucas Pusieri.

"Los jugadores entienden lo que les pedimos y eso, como entrenador, me tranquiliza. Independiente es un equipo grande, ya de por sí es difícil, y llega con una estructura de juego muy bien aceitada por Julio (Falcioni)", detalló, a la vez que rememoró los tiempos en los que trabajó como asistente en Colón de Santa Fe.

"Fui parte de su cuerpo técnico en Colón y viví un tiempo espectacular. Ya después, con mi cuerpo técnico, lo enfrenté una sola vez, estando yo en Colón y él con el Boca que sacó campeón. Va a ser muy lindo volver a verlo", expresó.

La formación

Si bien evitó adelantar el once titular, Sciacqua dejó entrever que el equipo que saldrá a la cancha en el estadio Libertadores de América "se parecerá más al equipo que jugó contra Talleres, el sábado pasado, que al que enfrentó a Platense, el miércoles".

De ello se desprenden los regresos de los laterales Yamil Garnier y Lautaro Montoya y la probable vuelta de Federico Bravo desde el arranque, en lugar de Fabio Vázquez. Asimismo, el DT reconoció un déficit en el Verde a la hora de sostener la intensidad de juego, que en el caso de Sarmiento se vio plasmado en goles de los rivales y lo atribuyó al proceso de adaptación a la Primera División.

"Se está jugando un fútbol intenso y el cambio de categoría es brusco, pero estoy conforme con cómo lo han asimilado los jugadores. Veo más cosas buenas que malas", subrayó.

Finalmente, desde el plano táctico, Sciacqua recordó que Independiente será el primer rival en el campeonato para Sarmiento que juega con una línea de cinco defensores, por lo que trabajó en diferentes formas de contrarrestarla.

"Es un partido distinto a todos, porque es la primera vez que vamos a enfrentar a un equipo que juega con línea de cinco. Vamos a salir a ganar, pero hay que estar preparados y muy atentos al contragolpe de Independiente", concluyó.