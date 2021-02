Jorge Newbery y Defensa repartieron puntos en el partido inaugural

En un partido largamente esperado, luego de varios meses de parate por la crisis del COVID-19, Defensa Argentina empató anoche en su cancha con Jorge Newbery, en el partido inaugural de la Primera División del Torneo Nocturno Ciudad de Junín Copa La Pequeña Familia.

La extensa inactividad se dejó ver en los protagonistas del espectáculo sin público en las tribunas, que por momentos cayeron en imprecisiones poco habituales en épocas de normalidad.

Tal es así que la apertura del marcador, por parte del Aviador, llegó pasados los diez minutos del primer tiempo, tras un córner desde el costado izquierdo, ejecutado al ras del suelo por Alejandro López, que tomó a la defensa desprevenida y permitió el remate de Agustín Sospicio, que encontró una floja respuesta del arquero Tolosa y llegó hasta el fondo de la red.

Los locales intentaron levantarse rápido tras el golpe, en una noche especial, en la que Defensa jugó el primer partido de su historia con el sistema propio de iluminación artificial. Sin embargo, las ganas de coronar el acontecimiento con un triunfo no alcanzaron en la primera mitad para inquietar al veterano arquero Di Giulio.

Antes del pitazo del final de los primeros 45, Newbery sufrió la expulsión de Daglio, que sembró preocupación en el DT Abel Oliver, en el descanso de entretiempo.

Sin embargo, la diferencia no se notó en el arranque del complemento y el Aviador estuvo a punto de meter el segundo con la misma fórmula del tiro de esquina por abajo, que terminó en un remate de Cuello que pegó en el travesaño tras el desvío de Tolosa.

Los de Oliver siguieron atacando por derecha, como sin percatarse del hombre de menos que tenía desde el final del primer tiempo. El ingresado Jeanpierre Solís se adueñó de la banda derecha y no dejó de crear peligro.

Pero Defensa logró llegar al empate, cuando iban 20 minutos. Fue a con un tiro libre desde tres cuartos de cancha, que cayó en forma de centro al punto del penal y, con un cabezazo esquiando, Cristian Rodríguez dejó sin chances a Di Giulio, que voló sobre su palo izquierdo pero no llegó a evitar la caída de su arco.

El gol animó a Defensa, que lentamente comenzó a inclinar la cancha. Las oportunidades con pelota parada comenzaron a acumularse. Pero no hubo más goles.

El árbitro Joel Rivero pidió la pelota, superados largamente los 90 minutos reglamentarios y pitó el final. Así terminó la noche en la que el fútbol de Primera volvió a vivirse en Junín.