Güemes de Santiago del Estero venció a Villa Mitre y llegó a la Primera Nacional

Güemes de Santiago del Estero consiguió ayer un histórico ascenso a la Primera Nacional, al derrotar por penales a Villa Mitre de Bahía Blanca, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, en la final del Torneo Federal A.

El equipo santiagueño se había puesto en ventaja en el encuentro disputado en el Estadio de Instituto de Córdoba, con gol de Nelson Romero, a los 22 minutos del segundo tiempo, pero en el tiempo de descuento, de palomita, Nicolás Ihitz logró la agónica igualdad para el equipo bahiense.

Luego, en la tanda de penales, el conjunto "gaucho" fue más eficaz y se impuso por 4 a 2, con los tantos de Milton Zárate, Franco Cánever, David Romero y Francisco De Souza.

Por su parte, para Villa Mitre anotaron Víctor Manchafico y Maximiliano Tunessi, mientras que Carlos Herrera envió su remate por arriba del travesaño y el arquero Juan Mendonça -el héroe de la jornada- le atajó el disparo a Maximiliano López.

El equipo santiagueño jugó desde los 12 minutos del primer tiempo con un hombre menos, por la expulsión de Jonathan Lastra, pero a los 25 de la misma etapa se emparejaron las acciones, con la roja que el árbitro mostró a Héctor González.

Si bien el equipo de Bahía Blanco perdió la chance de ascender, todavía podrá hacerlo por la vía del reducido, en donde comenzará su participación en los cuartos de final, frente a Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba.

Definición por penales

Para Villa Mitre marcaron Víctor Manchafico y Maxiliano Tunessi; Carlos Herrera remató desviado; y el tiro de Maximiliano López fue contenido por Juan Ignacio Mendonca.

Para Güemes señalaron Milton Zárate; Fanco Canever; David Romero; y Francisco De Souza.

Árbitro: Lucas Novelli (Tandil)

Estadio: Juan Domingo Perón (Insituto de Córdoba).

Los cruces:

Villa Mitre vs Sportivo Belgrano

Deportivo Maipú vs Sportivo Las Parejas

Chaco For Ever vs Deportivo Madryn

Douglas Haig vs Sarmiento de Chaco.