Tras el ascenso de Sarmiento, la AFA empieza a diagramar el torneo de Primera

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Tapia, confirmó ayer que se está definiendo el formato para los próximos campeonatos, luego de la culminación, el pasado fin de semana, de la Copa Diego Maradona, con título para Boca Juniors, y el torneo de la Primera Nacional, con el ascenso de Sarmiento a la máxima categoría del fútbol nacional.

En declaraciones televisivas, el dirigente dio pistas firmes en dirección de que el campeonato de Primera comenzará el fin de semana del 14 de febrero y todo indica que se organizará en base a dos zonas de 13 equipos cada una.

No obstante, aclaró que recién "en los próximos 15 días" habrá decisiones definitivas, una vez que se reúna el Comité Ejecutivo de AFA para "planificar los campeonatos de los próximos dos años", con la premisa de avanzar en "modificaciones que los hagan más competitivos".

Por otra parte, la definición más contundente respecto al futuro de los torneos de AFA fue el adelanto de que las autoridades tienen previsto hacia una reducción de la cantidad de equipos que compiten en todas las categorías.

"El no tener descensos este año no significa que pensamos seguir jugando con todos los equipos que están hoy. No, al contrario, vamos a profesionalizar más y para eso hay que jugar con menos equipos. Hay que cuidar nuestro producto y mejorarlo", explicó Tapia.

"En los próximos quince días tenemos que tener la previsibilidad de los próximos dos años", agregó.

Con respecto al torneo que iniciará en febrero, el calendario estará apremiado por la celebración de la Copa América, a mitad de año, mientras que para la segunda mitad se disputaría el segundo torneo, con modalidad todos contra todos, a 25 fechas.

Por lo pronto, desde la Comisión Directiva del Verde ya dejaron en claro que el objetivo está puesto en el 14 de febrero. "48 horas de descanso y a poner la cabeza en lo que viene", exclamó, categórico, Fernando Chiófalo, el domingo por la tarde, en diálogo con Democracia. El plazo que se impuso el propio dirigente vence hoy.

Antecedente

El formato del torneo por zonas, por otro lado, cuenta con un antecedente cercano, que además incluyó la participación de Sarmiento: fue en 2016, cuando la AFA decidió diagramar el campeonato de Primera División en dos zonas de 15 equipos, que ganaría el Club Atlético Lanús, dirigido por entonces por Jorge Almirón, tras golear en la final a San Lorenzo de Almagro por 4 a 0.

En aquella oportunidad, Sarmiento integró la Zona 1 y quedó en la décima posición, con 17 puntos. El grupo fue dominado por San Lorenzo, con 34 puntos, dirigido entonces por Pablo Guede.

