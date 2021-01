Federico Mancinelli le restó importancia a los fallos arbitrales contra el “Verde”

Luego de la victoria del miércoles ante Defensores de Belgrano, que dejó a Sarmiento a 90 minutos de una nueva final por el ascenso a la Primera División, el experimentado zaguero central, Federico Mancinelli, destacó el "potencial enorme" que tiene el Verde en sus divisiones inferiores y evitó ahondar en la actuación de la terna arbitral, encabezada por José Carreras.

Sobre el encuentro disputado en el Estadio Eva Perón, con triunfo juninense, el ex Huracán también restó trascendencia a algunos fallos arbitrales que perjudicaron a Sarmiento, en referencia a posibles faltas favorables cerca del área que no fueron cobradas.

"Hicimos un buen trabajo y eso es lo importante. A veces tratamos de estar al margen del arbitraje, lo importante es concentrarnos en lo que hacemos nosotros. Son cuestiones que hay que afrontar para seguir peleando arriba y lo logramos", aseguró.

Además, Mancinelli se refirió a la curiosidad de que Sarmiento inició su duelo contra Defensores de Belgrano, el 12 de diciembre, con Iván Delfino como DT, y en la reanudación de los segundos 45 minutos -luego de la suspensión por fallas en la iluminación- quien estuvo sentado en el banco como entrenador fue Mario Sciacqua.

"No hay mucha diferencia, porque este club tiene un potencial tremendo en inferiores, los chicos que entran parece que tuvieran muchos partidos en Primera y se nota mucho más en ocasiones como éstas, que son difíciles. Es una alegría competir junto a ellos y pelear por lo que queremos todos", concluyó.