Vismara: "Venimos dando muestras de carácter y todos los jugadores se entregan por completo"

A pocas horas del trascendente triunfo logrado anteayer por el equipo superior de Sarmiento de Junín, Federico Vismara llegó al entrenamiento (ayer)- montado en su bicicleta, una "galga" de caños muy livianita, que lo conduce todas las jornadas a la prácticas, desde hace un año y medio.

"La Bruja", nacido el 9 de mayo de 1983 en Carcarañá (Santa Fe), es uno de los más experimentados -sino el más- del plantel "verde" que transita por un muy buen momento deportivo y que está a solo dos partidos de volver a Primera División, a la actual Liga Profesional de Fútbol.

El volante central realizó las inferiores en el Club A-

tlético Carcarañá de su pueblo natal y luego pasó por Estudiantes de La Plata, El Porvenir, Aldosivi de Mar del Plata, Chacarita Juniors, recaló después en el Áscoli Calcio 1898 de Italia, regresó al país para fichar en Rosario Central, luego jugó en Instituto de Córdoba, Huracán, Racing Club y de vuelta a Chacarita Juniors, hasta recalar en Sarmiento en 2019, donde, sin dudas está muy a gusto, tal como él mismo lo expresa.

Una bandera que conjuga fútbol y rock

Ayer poco antes del mediodía, una vez que el plantel de Sarmiento concluyó el entrenamiento posterior al gran triunfo ante Defensores de Belgrano, "La Bruja" fue esperado a la salida del estadio, por cuatro jóvenes, hinchas del "Verde" y amantes del rock and roll, como Vismara, quien tiene su propia banda musical, un tanto relegada actualmente por el presente deportivo del actual "5" sarmientista.

Ignacio "Nacho" Trinchero, Tomás Federico, Daniel Had y Lucas Leigsne se fueron animando de a poco y a la salida del portón principal del acceso al estadio "Eva Perón", le pidieron a Vismara una foto y, enseguida, le regalaron la bandera que reza:

"Bruja", con vos, Sarmiento es Rock ´N Roll", trapo que luego le regalaron al futbolista, quien aceptó gustoso y lo guardó entre sus pertenencias, para llevárselo a su casa.

Los pibes del regalo, destacaron a "Democracia" que "Prometimos que el día que Federico haga su primer gol en Sarmiento, hacíamos la bandera y se la regalábamos y como marcó ante Deportivo Riestra, cumplimos", tras lo cual se fueron felices, no sin antes destacar la entrega por el equipo, el buen pie para tratar la pelota y las ganas y experiencia que aporta Vismara al plantel que desde hace pocos días comanda Mario Sciacqua.

"Venimos haciendo las cosas muy bien"

Una vez finalizado el momento que reflejamos y del que Democracia fue testigo, dialogamos con "La Bruja" sobre el particular y decisivo presente que afronta el equipo superior de Sarmiento de Junín.

Inicialmente, el carcarañense reflejó con sus palabras este momento que transita el CAS:

"Sin dudas que venimos haciendo las cosas muy bien. Empezamos de esa manera luego del parate importante y largo que generó la pandemia, siempre con un objetivo por tratar de cumplir y hoy, faltando una sola fecha, tenemos la posibilidad de mantener la expectativa para llegar al objetivo".

Luego, consultado sobre si por su experiencia es uno de lo referentes -a la hora de charlar con los más jóvenes del equipo, de tranquilizarlos y apoyarlos en esta instancia crucial-, remarcó que "Ya venimos jugando partidos movidos, importantes como el que se viene (ante Atlético de Rafaela), pero los chicos lo hicieron muy bien. El domingo tenemos otro partido trascendente, importante para lograr el objetivo que nos propusimos".

Sobre la baja importante que sufrirá el conjunto juninense con la fecha de suspensión que deberá purgar el goleador Jonathan Torres, tras ver la roja el miércoles ante Defensores de Belgrano, el volante central comentó:

"Lo venía haciendo muy bien ´Johny´ (por Torres), Mauro (Albertengo) hizo el gol del triunfo ante Defensores y lo apoyamos todos, porque se entrega por completo, siempre confiamos en él, porque va a todas las pelotas como si fuera la última. Ahora que convirtió, todos sabemos que eso es muy importante para un delantero y va a tratar de cubrir de la mejor manera la falta de Jonathan en el partido del domingo con Rafaela", se esperanzó.

Sobre qué espera del partido definitorio ante "La Crema", al que el "Verde" llega con la ventaja de dos resultados (ganar o empatar) para ser finalista de la Primera Nacional e ir por el ascenso ante el ganador de la zona "A", Vismara señaló:

"Nosotros casi siempre presentamos la misma propuesta de juego, tomamos recaudos según el rival de turno y no va a cambiar ahora, no va a variar mucho de lo que venimos haciendo en el campeonato".

"Muy contento en el club y en la Ciudad"

Luego expresó "Estoy muy contento en el club, en la Ciudad, aquí se vive muy bien. Quiero agradecer a estos chicos, están locos por hacerme este regalo, la verdad que fue algo lindo, una hermosa sorpresa, porque el reconocimiento es lindo y se los agradecí" en relación a quienes le regalaron la bandera aludida, Federico completó la charla mantenida con Democracia, manifestando:

"A los hinchas de Sarmiento, que estarán un poco tristes porque no nos van a poder acompañar a Rafaela por la situación sanitaria que se vive, les pido que confíen en el equipo, venimos dando muestras de carácter y todo los jugadores se entregan por completo y eso es muy importante", concluyó Federico "la Bruja" Vismara, quien con casi 39 años, corre y mete en beneficio del equipo verdolaga.

