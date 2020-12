Mario Sciacqua: "Los jugadores respondieron a lo planificado"

Tras el importante éxito logrado por su equipo en el día de su debut como técnico, el nuevo entrenador de Sarmiento de Junín, Mario Sciacqua, analizó en vestuarios cómo fue el encuentro de ayer en el Bajo Flores.

Inicialmente, el coach santafesino dijo:

"Lo ganamos bien, por momentos pudimos atacar con profundidad y la última chance fue nuestra. Los jugadores respondieron a lo planificado y reconozco que me falta conocer aún más a los chicos, experimentar posiciones, buscar variantes con los jugadores que tengo. Por eso, destaco la entrega y lo bien que se adaptaron a mis indicaciones".

Luego, el entrenador reconoció: "Con el cuerpo técnico estamos abiertos a escuchar, hablo mucho con ellos y, por ejemplo, sé que no fue fácil debutar para Joaquín (Gho), pero lo hizo muy bien, ante un equipo muy duro en lo estratégico, que puso muchos jugadores en ataque. Nosoros no terminamos algunas jugadas y por eso nos complicaron, pero ganamos un partido durísmo ante un rival importante".

"Molina (Francisco) es un volante tradicional y jugó bien cuando entró, (Fabio) Vázquez equilibró al equipo y nuestro arquero tuvo dos o tres intervenciones muy buenas, así que nos vamos felices con el triunfo y nos llevamos tres puntos de oro", completó el coach que hizo honor al dicho futbolero que marca "Técnico que debuta gana", algo que no pasó por el otro bando con su colega Guillermo Szeszurak.

Esto también ocurrió en el “Guillermo Laza”

La cancha de Deportivo Riestra fue achicada seis metros, tres de cada lado, de ancho. Se desconocen las razones de la dirigencia para acotar el terreno de juego del estadio "Guillermo Laza".

Allí, a pesar de no estar aceptado el público, unos veinte espectadores se vieron detrás del alambrado del arco hacia donde atacó Sarmiento en el primer tiempo y también casi 40 simpatizantes locales se ubicaron en la platea principal.

Tarde de debuts

Además de Joaquín Gho, también hubo otros debutantes en Sarmiento.

El nuevo entrenador, Mario Sciacqua, lució en el debut un elegante jeans, camisa y zapatillas blancas.

Además, Luciano Bondou debutó en el banco de suplentes de Sarmiento. Como es tradición, sus compañeros lo raparon.

El pibe, junto con los demás suplentes del Verde, fueron a hacer una montaña humana sobre Federico Vismara, en el costado derecho del arco visitante, tras marcar "La Bruja" el 1 a 0 parcial.

La despedida de Guiillermo Farré

Guillermo Farré, el emblemático volante central que vistió la camiseta de Belgrano por casi 10 años y más de 300 partidos y luego pasó por Sarmiento de Junín con buen suceso, anunció su retiro del fútbol, tras su breve paso por Estudiantes de Río Cuarto.

El volante central, de 39 años, entró en la historia grande del “Pirata” cordobés con su gol en la promoción ante River en 2011 y por haber portado dignamente la cinta de capitán del "Celeste" del barrio Alberdi de "La Docta".

Se rumorea que podría trabajar como ayudante de campo de Ricardo Zielinski (técnico de ese elenco de Belgrano que mandó a River Plate al Nacional "B", si es que el "Ruso" asume, como se estima, como nuevo entrenador de Estudiantes de La Plata.

