Caviglia: "Trabajo para ganarme un lugar en el equipo"

La planilla de jugadores de Sarmiento tiene novedades con respecto a nombres. Algunos nuevos, como la llegada de Federico Mancinelli o Mauro Albertengo, y algunas bajas, como la de Fernando Núñez, Wilfredo Olivera o Pablo Magnín. Sin embargo, hay una camada de futbolistas juveniles que viene trabajando junto al plantel de Primera desde hace mucho tiempo y ya comienza a reclamar un lugar en el armado del equipo. Un caso que sintetiza esto es el del juvenil Juan Caviglia, quien arribó en el 2014 y buscará ganarse un puesto entre los “11” de Iván Delfino.

En diálogo con Democracia, el mediocampista del Verde recordó su llegada al club, analizó su evolución deportiva y compartió el trabajo solidario que realizan desde la “Peña 97”.

Acerca de lo que fue su arribo a Sarmiento, expresó:“Me habían visto jugando para Mariano Moreno y me avisaron de una prueba que hacían en el club, cuando Nilo Carretero era el técnico de la sexta división y Martín Funes era el coordinador. Hablaron con mi viejo y fui a esa prueba”.

Añadió: “Me fue bien y quedé como delantero. Cuando terminó el torneo local empecé a ir todos los días de la semana y me terminaron fichando en junio”.

Iván Delfino me brindó su confianza y seguridad desde un primer momento.

Las palabras de Caviglia se inscriben en el trabajo que se realiza en las divisiones juveniles para detectar talentos que juegan en la liga local y que pueden convertirse en profesionales. Una manera de trabajar con los proyectos de futbolistas es reubicarlos dentro de la cancha para poder obtener el máximo rendimiento de ellos.

Sobre esto último, manifestó: “En Moreno jugaba de delantero y con Nilo quedé como nueve. Después empecé a jugar de enganche”.

Su permanencia en el club y consecuente evolución dan muestra de la mutación de puestos que fue vivenciando. “En cuarta ya estaba Pilo Nuñer que me había tenido en la Selección local y él fue quien me puso más atrás, como una especie de enganche o un cinco de contención”.

Pese a su polifuncionalidad, en un principio le costó adecuarse a las demandas de un nuevo puesto y así lo recordó: “Cuando Pilo me puso en esa posición era medio raro para mí. Antes iba derecho al arco y ahora lo tenía lejos. Quizás fue para que agarre un poco más la pelota”.

Y reflexionó: “Capaz le servía en ese momento y en esa zona. Hoy en día es uno de los puestos donde más me gusta jugar y donde más puedo aportar”.

Acerca de su evolución señaló: “Cuando subí a Reserva jugaba como doble cinco o lateral. Y en Primera he jugado como doble cinco o volante”.

Elogios para Guillermo Farré

Estas transiciones le demandaron a Caviglia tomar conciencia de las características de cada puesto y ver a futbolistas para aprender de ellos. Acerca de esto, dijo: “Me gusta mucho Tony Kroos por su pegada y estilo de juego. Después Leonardo Ponzio”.

Sin embargo, también destacó a colegas que tuvo a su lado y de quienes también aprendió.“El jugar con futbolistas de gran trayectoria fue algo que me ayudó mucho. Hoy me pasa con Federico Vismara, pero antes lo pasé con Franco Leys o Guillermo Farré”, afirmó y compartió una anécdota junto a este último.

Los primeros encuentros con el equipo que encabeza Iván Delfino fueron cuando Caviglia tenía 18 años. Acerca de una de sus primeras enseñanzas con el excapitán del equipo, recordó: “´Guille‘me vio llegar en moto al club y me preguntó si era en lo que me manejaba. Le dije que sí, que no tenía otra cosa y que vivía lejos. Me respondió: ´Si vas a querer ser jugador de fútbol, vas a tener que dejar de usar la moto. Imaginate si te pasa algo´. Después la vendí”.

Precisamente esa fue una de las cosas que resaltó Farré en una entrevista con este diario acerca de los jugadores juveniles del Verde, la capacidad de escucha para con los más experimentados y, en su anécdota, Caviglia lo ejemplifica.

El excapitán no slo fue importante en sus primeros entrenamientos en Primera, sino que también en su debut. Acerca de aquel momento, dijo: “Estaba por empezar el partido y me dijo: ´Jugá tranquilo, con confianza y de menor a mayor. Es más, si querés tirar un caño, tiralo. Si eso te va a dar más confianza, hacelo´ ”.

El debut

El primer partido de Juan Caviglia en el Verde se produjo ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, el 18 de marzo del 2018. Un partido especial por el momento, el contexto y porque fue titular. Sobre aquel suceso, señaló: “Era nuevo todo. Independiente tenía que ganar sí o sí porque venían muy mal en la tabla y nosotros tampoco veníamos muy bien. Fue un partido chivo para debutar. Les hablaba a mis compañeros y quizás no me escuchaban porque había mucha gente en la cancha, algo que en inferiores jamás lo había vivido”.

Asimismo, también abordó las diferencias que vivenció con respecto al juego al que estaba acostumbrado en Reserva, y explicó: “Me encontré con un juego más rápido y fuerte, un fútbol que requiere más concentración, más orden y el tener afinados los detalles, porque si dudás, terminás pagando con un gol. Pero me pude adaptar bien”.

Así juega

Caviglia no presenta rodeos al momento de definir sus características como mediocampista. Respecto a su estilo futbolístico, se definió: “Tengo un gran sacrificio. Trato de recuperar y dársela a alguien que sea un armador de juego, como en su caso con Ariel Cólzera. Considero muy importante dar bien ese primer pase de ataque. Y me gusta estar bien ubicado dentro de la cancha”.

Acerca de lo que considera que podría contribuir al actual equipo, consideró: “Le aportaría mi sacrificio, ser un motorcito en la mitad de la cancha para cubrir los huecos y hacer los relevos”.

También compartió su interés personal de seguir creciendo en lo deportivo. “Como objetivo corto, ganarme un lugar en el equipo. Estar dentro de los 18 futbolistas citados, después entre los 11 y, si se llega, tratar de mantenerlo”, afirmó y proyectó: “A largo plazo quiero seguir mejorando en lo deportivo. Creo que el sueño de todo futbolista es jugar en Primera, en la Superliga”.

Hasta el momento lleva 11 partidos disputados en la Primera del Verde, donde formó parte de 7 victorias, 3 empates y tan solo 1 derrota.

El apoyo de Iván Delfino

El actual entrenador del Verde, Iván Delfino, fue quien le posibilitó tener sus primeras experiencias en Primera. Sobre el DT, Caviglia expresó: “Me brindó confianza, seguridad y apoyo desde el primer momento. Es un técnico simple y claro, conoce mucho la categoría, a los rivales y a los jugadores. Cuando entrás a la cancha tenés una idea muy clara de qué cosas hace el jugador al que tenés que marcar”.

El trabajo solidario de la “Peña La 97”

Por último, el mediocampista del Verde compartió el trabajo solidario que realiza junto con sus excompañeros de Mariano Moreno. “Somos un grupo de amigos desde los tres años. La idea de colaborar surgió porque sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal”.

Siguió: “Hicimos una olla popular y vimos que muchas personas fueron a buscar una porción y eso nos motivó. La gente nos agradecía y valoraba lo que estábamos haciendo. La hicimos 15 domingos, llevamos alrededor de 350 porciones y armamos bolsas para llevar a diferentes merenderos. Ahora decidimos frenar un poco y solo llevar mercadería”.

Como señala Caviglia, debido al escenario local que registra numerosos casos de contagios por Covid-19, el deseo de continuar con este trabajo solidario aún perdura en la “Peña La 97”, una vez que haya una merma en los casos. En torno a esto, comentó: “La idea era seguir. Hace tres domingos que dejamos de cocinar. Pero seguramente lo vamos a seguir haciendo”.

“Ahora que me alejé un poco, es lindo colaborar y volver. Siempre digo que es como mi segunda casa, el lugar que me dio a mis amigos y donde debuté. A través de estas acciones es mi manera de ayudar desde otro lado”, concluyó.