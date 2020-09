El "Indio" Bazán Vera dijo que en la final de la B "Metro" de 2010 “no hubo mano negra"

Daniel Bazán Vera fue un delantero tajante al momento de pisar el área, ya que no daba segundas oportunidades. Los 340 goles convertidos a lo largo de su carrera dan cuenta de ello, al punto que el primero ocurrió en un clásico entre la Almirante Brown y Nueva Chicago.

Además, tiene el récord de tantos en una misma temporada del Nacional B: 36 jugando para "La Fragata". Y sin embargo, nunca jugó en Primera división.

Soy un hincha fanático, no me siento ídolo del club, me siento el hincha más reconocido de Almirante.

En la actualidad se desempeña como entrenador y no esquiva a las preguntas punzantes y directas. En diálogo con Democracia, el “Indio” rememoró el campeonato de la B Metropolitana que conquistó de manera agónica junto con Almirante Brown, arrebatándole el ascenso a Sarmiento.

Sobre aquel suceso, recordó: “De esos últimos 36 puntos en juego sacamos 34. La Copa la dieron en cancha de Almirante porque fuimos los campeones. Si ganaba Sarmiento la hubiesen dado en la cancha de Flandria”. Y sintetizó: “La ganamos nosotros y bien porque fuimos los mejores”.

Aquella definición

El 8 de mayo del 2010 Sarmiento visitó a Flandria, mientras que Almirante recibió a Atlanta. El Verde dependía de sí mismo para conseguir el ascenso, llave que era posible de alcanzar con un triunfo.

Sin embargo, los dirigidos por Mario Finarolli no pudieron en su visita a Jáuregui y perdieron por 2-1.

Por su parte, “La Fragata” dio vuelta el resultado en Isidro Casanova y venció por 2-1 al “Bohemio”, para conseguir el ascenso. Esa tarde, “Indio” erró un penal pero pudo redimirse a través del gol de la victoria que permitió quedarse con el campeonato.

Aquel torneo significó el único logro de Bazán Vera en la institución de sus amores.

Su amor por Almirante

Pese a su afinidad por “La Fragata”, el “Indio” registró una nutrida carrera por el ascenso del fútbol nacional, vistiendo la camiseta de nueve clubes: Germinal de Rawson, Olimpo, Defensa y Justicia, Temperley, Atlanta, Tristán Suárez, Almagro, Atlético Rafaela y Gimnasia y Tiro de Salta.

Sin embargo, Almirante fue el club que lo hizo debutar y del cual es hincha confeso. Acerca de esta institución, expresó: “Soy un hincha fanático, aunque no me siento ídolo del club. Me siento el hincha más reconocido de Almirante, pero la parte de ídolo no me creo. Al ídolo se lo respeta y se lo respetó siempre. Yo siento que, en algún momento, no se me respetó. Por eso no me pongo como ídolo indiscutido”.

Las críticas y difamaciones recibidas truncaron el regreso del exdelantero al club, impidiendo que se retire allí. Una herida que sanó, pero que dejó su huella, a tal punto que decidió dar fin a su trayectoria como futbolista en Tristán Suárez: institución que calificó como “la mejor” en cuanto a gestión deportiva donde estuvo.

El "Indio" presidente

Públicas han sido las intenciones del “Indio” de convertirse en presidente de Almirante Brown en un futuro cercano. Las mismas manifestaciones que llevaron a que una parte de los socios e hinchas lo critiquen por sus aspiraciones políticas.

Al respecto, señaló: “No todos los hinchas de Almirante me critican. Un 80 % me quiere y me banca. Hace 24 años que soy socio del club”, y confesó: “Tengo el sueño y el deseo de ser presidente y sé que hay mucha gente que le molesta eso”.

Acerca de estas tensiones que genera la política en el fútbol, reflexionó: “Cuando uno hace comentarios políticos hay personas que se los toman bien y otras mal. El cariño que siento por el club no me lo va a sacar nadie”.

Sin embargo, al hacer referencia a esta temática, no se guardó nada y expuso: “Mucha gente dice que ama al club pero también sé que llegaron con 28 años. Se hacen los fanáticos y no fueron nunca a la cancha. Mi viejo me llevaba a ver Almirante cuando tenía cinco años. Dicen que aman al club, pero si ves su pasado marca otra cosa”.

En definitiva, sobre su futura candidatura, afirmó: “Si algún día me presento en el club, voy a presentar un proyecto que convenza al socio. No voy a entrar criticando lo que hicieron gestiones anteriores. Les voy a decir lo que quiero hacer y, si me dan el voto, ya van a saber lo que quiero. Voy a cumplir las cosas que prometa”.

Una de las cuestiones que más le interesan es cambiar la realidad de los futbolistas juveniles del club. En torno a esto, dijo: “Ves chicos de Casanova en Boca, Racing y River ¿Cómo puede ser? Las inferiores del club son algo fundamental y hay que trabajar mucho más ahí. Esos chicos tienen que jugar en Almirante”.

Y ejemplificó: “¿Cómo puede ser que La Matanza no saque a un número cuatro? Tienen que surgir del club. Podés contratar a un arquero de jerarquía pero a un número cuatro no, tiene que salir del club”.

Entredichos con Heinze

Por último, aclaró la situación con el extécnico de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze: “¿Te creés que me va a llamar para sentarse y hablar conmigo? Debe pensar de otra manera diferente. Yo no juzgué al tipo porque no lo puso a mi sobrino. Siempre dije que el trato no fue el mejor con él, por eso estaba caliente”.

Y concluyó: “No me voy a callar y no decir lo que siento. ´Lo que digo con la boca me lo banco con el pecho´. Después de cuatro meses, sigo sosteniendo lo mismo”.

