Boca es huésped de Libertad (P)

Boca Juniors volverá a competir hoy después de más de seis meses de inactividad a raíz de la pandemia de coronavirus, y será en la competencia que lo desvela, la Copa Libertadores, como visitante de Libertad de Paraguay que dirige un histórico riverplatense, Ramón Ángel Díaz, en un cruce válido por la tercera fecha del Grupo “H” que asumirá sin la adecuada preparación previa y tras haber soportado un brote con 22 casos positivos en su plantel.

El encuentro se jugará a partir de las 21 en el estadio General Pablo Rojas, también conocido como La Nueva Olla, de Asunción, a puertas cerradas para el público para mitigar los efectos de la pandemia, con el arbitraje del brasileño Rodolpho Toski y televisación de la señal ESPN 2.

En seis meses, Boca perdió algunas piezas importantes, como el zaguero paraguayo Junior Alonso, quien prefirió continuar su carrera en el Atlético Mineiro de Brasil, y el colombiano Sebastián Villa, quien fue denunciado por su expareja por violencia de género, y si bien continúa en el plantel, no será tenido en cuenta hasta que no se resuelva su situación judicial.

Entre las bajas ocasionales para el regreso en Paraguay deberá considerarse también al lateral Julio Buffarini y al delantero Ramón "Wanchope" Ábila, quienes se lesionaron durante las últimas prácticas, mientras que Mauro Zárate, con un inconveniente físico, viajará con la delegación.

Con ese panorama, Russo apostará por la columna vertebral que componen Andrada y Carlos Izquierdo en la defensa, Jorman Campuzano y Guillermo "Pol" Fernández en el mediocampo, y más adelantados Eduardo Salvio y el ídolo Carlos Tevez, autor del gol ante Gimnasia La Plata que le dio la última estrella a Boca.

Su rival, Libertad, tiene como entrenador a un histórico de River como el "Pelado" Díaz, cuenta con figuras como el goleador Oscar "Tacuara" Cardozo y una ventaja lógica que le otorga el hecho de estar en plena competencia desde hace más de un mes, mientras que Boca ni siquiera pudo jugar un amistoso y Russo (no viajó, al igual que el zaguero Lisandro López) tampoco efectuó las prácticas de fútbol que había imaginado cuando se retomaron los entrenamientos el mes pasado.

Con los jugadores con escaso o nulo rodaje y recuperados según los últimos hisopados, Boca se presentará en Asunción con el aval de la Conmebol y el ministerio de Salud de Paraguay, que autorizó a que crucen la frontera, aunque en Libertad no están muy alineados con está la situación.

Así, Libertad jugará el partido bajo protesta, según lo adelantó su asesor letrado Gerardo Acosta, porque considera que la Conmebol y el ministerio de Salud hacen una excepción con Boca para que pueda jugarse la Libertadores, pese a que los casos en esta parte del continente se multiplican día tras día.

Las probables formaciones serían estas:

Libertad: Martín Silva; Iván Piris, Diego Viera, Pablo Adorno y Luis Cardozo; Blas Cáceres, Alexander Mejia, Sergio Aquino y Hugo Martínez; Oscar Cardozo y Antonio Bareiro. DT: Ramón Angel Díaz.

Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Emanuel Más; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo y Guillermo "Pol" Fernández; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel Angel Russo.

--

--> River Plate visita al San Pablo (B)