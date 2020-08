El Club River Plate de Junín realizará una pollada a beneficio de “El Turco” Abdala

Este domingo al mediodía, en el Club River Plate de Junín, se realizará una pollada solidaria a beneficio del querido Carlos Alberto "El Turco" Abdala.

Mediante un comunicado de prensa, desde La Loba informaron: "La familia aurinegra organiza una pollada con el fin de solventar los gastos de una costosa operación de uno de nuestros queridísimos socios El Turco Abdala".

Cabe recordar que Abdala, quien tiene seis hijos y siete nietos, es exjugador de La Loba y en los últimos años formó parte del equipo senior. Jugaba de volante central, de andar elegante, fino en su juego y de una gran precisión en sus pases.

Sobre sus inicios y su pasión por la pelota, en la última nota concedida a este diario, "El Turco" contó: "En el 77 comencé a jugar en Primera, en La Loba. Había un equipo muy consolidado, de jugadores con mucha trayectoria y después éramos tres o cuatro pibes. En los primeros partidos uno siente muchos nervios. En la semana previa, cuando te dicen que vas a jugar te agarran unos nervios bárbaros, pero después te vas acostumbrando".

Sobre su carrera, añadió: "En el 91 jugué en la liga de Vedia para El Dorado y en el 93 en Alumni. Después volví a River y me retiré a los 39. En los últimos años que jugué se fueron sumando muchos chicos y yo sentía que tenían que dejarlos a ellos, entonces dejé".

"Cuando dejé corría a la par de los chicos, hacíamos un trabajo físico y siempre estaba entre los primeros. Pero cuando llegaba a mi casa, mi mujer me decía que ya estaba, que me dejara de joder", recordó, siempre con la simpatía que lo caracteriza.

Al momento de definir su pasión por el fútbol, por el juego en equipo, por el compañerismo, regaló la siguiente frase: "A mí me agarran las cosquillas en la panza de los nervios. Cuando estás en los vestuarios, que empezás a hablar con los chicos, sobre el rival, a dar indicaciones, me vuelvo loco".



La palabra del presidente del club

En definitiva, no caben dudas de que "El Turco" Abdala ha cosechado durante su carrera y su vida muchísimos amigos. Y seguramente todos ellos estarán presentes el domingo para darle una mano en un momento especial.

Por último, desde la organización, el presidente de La Loba, Ariel Allende, indicó: "El Turco está bien de salud, el tema es que se tiene que operar de la cadera, se tiene que colocar una prótesis que es muy cara y por eso hacemos la pollada".

Agregó: "Es una persona muy querida para todos nosotros. Queremos verlo bien y hoy sabemos que no la está pasando bien porque ya le está costando caminar. Ojalá que todo salga bien y que le podamos dar la mano que se merece".

Los pollos más el pan costarán 500 pesos, se pueden encargan mediante la página de Facebook "La Loba Junín Hinchas" y se retirarán desde las 12.30 horas, en Comandante Escribano 65.