Nicolás Orsini: “En el Ascenso, todos los clubes van a tener problemas económicos”

Nicolás Orsini tuvo un buen paso como futbolista de Sarmiento de Junín, vistiendo la casaca del equipo “verde” en 30 partidos y anotando once goles, un promedio algo superior (0,37) a un tanto convertido cada tres encuentros disputados.

El “Tanque”, recordemos, no se fue en buenos términos de la entidad juninense (se alejó estando enfrentado con los dirigentes), recaló entonces en Lanús, equipo de Primera división, una categoría a la cual el oriundo de Morteros, Córdoba, llegó por primera vez, ya que anteriormente había militado en equipos de Ascenso.

Se inició en Tiro Federal de su ciudad natal, luego pasó a Atlético Rafaela, por el Tokushima Vortis de Japón, Fútbol Club Anyang de Corea del Sur, SV Horn de Austria, Fagiano Okayama de Japón y Sportivo Luqueño de Perú; llegó luego al C.A.S., en la temporada 2018/2019.

En total, hasta el momento ha disputado como profesional 152 encuentros y anotó 28 goles, sumando los cotejos en nuestro país y en el exterior.

Orsini, refiriéndose a lo que se vive con la cuarentena social, preventiva y obligatoria, señaló: "Me llama la atención que a gente que no es profesional le permitan correr y que a nosotros, que dependemos de lo físico, no nos dejen entrenar. Van casi cinco meses de cuarentena y recién ahora se puso todo muy complicado. Ahora se ve que podríamos haber terminado el torneo cuando la pandemia estaba más controlada”.



“No tendrían que haber especulado tanto”

Ampliando conceptos, el futbolista cordobés expresó:

"No tendrían que haber especulado tanto y organizar los protocolos antes, para volver en el momento en el que no había tanto riesgo. Ahora la cosa se está poniendo fea y hay muchos contagios y muchas muertes. Pero tenemos más riesgo en otras cosas que se están habilitando. Podríamos volver a entrenar, con los compañeros hablamos de que tenemos muchas ganas de entrenar. Me gustaría volver. Se podría jugar. Más riesgosos son los bares o restaurantes, que ya fueron habilitados. Podríamos entrenar alejados, al aire libre, nosotros dependemos de eso, podríamos entrenar con las mejores condiciones. Entiendo que el Gobierno y la gente que sabe del tema prioriza la salud”.

Luego, comentó: "Hemos estado en mejores condiciones para volver a los entrenamientos y no los autorizaron entonces. Yo me vine a mi ciudad natal (Morteros, Córdoba), sigo acá aún, yo sabía que aquí iba a poder entrenar mejor. No tuvimos casos de coronavirus en mi pueblo, así que fue acertado haberme venido apenas se suspendió el torneo, ya que puedo correr en algún club y realizar tareas físicas con más libertad”.

También Orsini manifestó: "Uno no sabía cómo incrementarían los contagios en ese momento. Pero con el correr de los días la curva de contagios no crecía tanto, se podría haber tomado otro camino. Yo estoy a favor de que volvamos. Somos profesionales y, sin dudas, estoy a favor de trabajar".

Sobre cómo vive esta larga cuarentena, el exdelantero de Sarmiento de Junín detalló: “Estoy tratando de llevar con paciencia, cuando se canceló el torneo y dieron a conocer la cuarentena, pensé que no es normal en la vida de un deportista, se hace difícil, porque uno está acostumbrado a pelearla día a día, en los entrenamientos, en los partidos. Creí que iba a ser más corta, máximo un mes. Este ‘parate’ ha sido muy extenso”.



En relación a Sarmiento y el fútbol de Ascenso

Al analizar la situación de los clubes de Ascenso por los que pasó, Orsini expresó:

“En el Ascenso, donde yo pasé, todos los clubes van a tener problemas económicos. Sarmiento forma parte de ellos y ya venía con lo justo o con algunos problemas económicos. Porque conozco el Club y sé que es una buena institución, me hace un poco de ruido todo, aunque sé que la pandemia complica mucho más las cosas, pero creo que algunas entidades podrían jugar en estadios de Primera, con mejores condiciones. Hoy por hoy, el fútbol del Ascenso tal vez no esté para volver, es la realidad”, disparó.

Agregó luego: "Sin echarle la culpa al Ascenso, hay clubes que no tienen las condiciones necesarias. Me parece lógico que AFA permita entrenar a la Primera división, ya que los clubes pueden adaptarse mejor. Me llama la atención que equipos de segunda división no tengan baños. Son cosas básicas. La pandemia deja a la vista todo lo que se hizo mal anteriormente. La realidad del Ascenso es completamente diferente a la de la Primera división. Deberían buscarle la vuelta y podría ser que algunas entidades usen estadios de Primera para jugar sus partidos".

Para finalizar, Nicolás Orsini dijo: “Han vuelto algunas actividades de no tanto riesgo. Sé que no es fácil, se fue postergando todo y la realidad de los clubes es ahora muy distinta que al principio del Covid-19, básicamente en lo económico. Soy partidario de volver a entrenar, porque somos profesionales, aunque sabemos que son muchos los contagios y los infectados en los últimos días”, completó.

