Fernando Gago: "La idea es seguir jugando al fútbol"

El volante de Vélez Sarsfield Fernando Gago aseguró ayer que su idea es "seguir jugando al fútbol", mientras transita el sexto mes de recuperación por la rotura de ligamentos en la rodilla derecha.

"Vengo muy bien, la rodilla responde bárbaro. La idea es seguir jugando al fútbol, es la prioridad, faltan detalles en la recuperación para saber cómo estoy, pero estoy con muchas ganas", afirmó Gago.

Gago, de 34 años, aprovechó la suspensión de la actividad por la pandemia de coronavirus para la rehabilitación física de una lesión ocurrida el 31 de enero de este año, en el empate con Aldosivi de Mar del Plata por 1 a 1 en el estadio José Amalfitani por el torneo local.

"Fue positivo el parate para no ver partidos, de no querer volver enseguida. Me ayudó en la tranquilidad y mejoré mucho los primeros meses de la recuperación", indicó Gago.