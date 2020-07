Insisten en que "no están dadas las condiciones en el AMBA" para el regreso

El ministro de Turismo y Deportes, Matías La-mmens, insistió ayer con que "no están dadas las condiciones en el AMBA" para la vuelta de los equipos de fútbol a los entrenamientos, con lo que se desligó de las especulaciones realizadas por dirigentes de ese deporte sobre un posible regreso a principios de agosto.

El funcionario asumió que es muy difícil "ser precisos con la fecha" de un retorno de la actividad futbolística, dada la complejidad que muestra la evolución de la pandemia de coronavirus, que ha registrado "rebrotes" en diferentes lugares.

"Lo que decimos nosotros es 'están dadas las condiciones para' y hoy las condiciones en el AMBA claramente no están y allí se encuentran la mayoría de los equipos del fútbol profesional", razonó el ministro, consultado por las diferentes voces que refieren a la vuelta del fútbol.

"Entiendo la ansiedad de los que quieren ver fútbol, yo soy el primero, pero es difícil ser precisos con las fechas. La sensación que uno tiene con este virus, que no se conoce, y por lo que pasó en Europa y algunos países de Asia es que hay rebrotes", explicó el expresidente de San Lorenzo.

Una vez establecido el permiso de las autoridades de gobierno, el ministro aclaró que será "una decisión de cada federación cuándo vuelvan a entrenarse los equipos".

Lammens también se desmarcó de las especulaciones cambiantes sobre el regreso de los planteles, al recodar: "Nosotros siempre tuvimos la misma postura y si uno revisa nuestras declaraciones desde el primer día hasta ahora, verá que no dijimos nunca algo diferente, incluso desde marzo dijimos que nosotros creíamos que podía ser en septiembre, con lo cual tan equivocados no estábamos".

"Como dijo el presidente (Alberto Fernández), nuestra principal responsabilidad es cuidar la salud de los argentinos y las argentinas. Es lo que estamos haciendo y creo que nos ha ido muy bien. Después, todo el resto de las cuestiones, incluso el fútbol y otros deportes, pasan a un segundo plano", aclaró.

Finalmente, el ministro descartó una ayuda económica a la AFA para financiar el costo de los testeos a los distintos actores del fútbol una vez terminado el aislamiento. "No lo contemplamos, el fútbol argentino es profesional, genera muchísimos recursos y va a tener los que sean necesarios para hacer esos test, eventualmente".