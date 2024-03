Se disputó la primera fecha del campeonato "Apertura" 2024 de fútbol de primera división organizado por la Liga Amateur de Deportes con sede en Lincoln. Como visitante en cancha del Deportivo Arenaza, debutó venciendo el equipo del Club Social y Deportivo General Pinto, al superar 4 a 2 a los locales.

Uno de los refuerzos del conjunto ganador, el germaniense Lucas Quinteros, marcó dos tantos y completaron el bayauquense David Almirón y Thomas Barrera, descontando para los "chaperos" de Arenaza Facundo Guagnini (en contra de su valla) y de Damián Aguilar.

En su estadio "Rubén E. Viale", Atlético pintense empató sin goles frente a Argentino de Lincoln, en un encuentro parejo en el que no llegaron las máximas emociones del fútbol, los goles.

En su campo de deportes "Lo Tapiales" pasó lo mismo en el partido entre el visitante, Villa Francia de Coronel Granada, y el anfitrión, Juventud Unida de Lincoln, ganador de los torneos "Apertura" y "Clausura" de la temporada 2023.

En Roberts, San Martín de esa localidad doblegó al vigente campeón anual, El Linqueño, por 2 a 0, con conquistas de Luciano Librandi y de Tomás Richieri. En Pasteur, Atlético y Ferro Carril Oeste de esa localidad superó al Club Atlético y Social El Triunfo por 4 a 2, con tantos marcados por Juan Esteban Moralejo, Luciano Lencina, Mateo Giménez y Flavio Chiattellino para el vencedor y descuentos de Fernando Sánchez (2) para C.A.S.E.T.

Con estos resultados, lideran con tres unidades San Martín, Atlético Pasteur, Deportivo Pinto y Atlético Roberts; les siguen Juventud, Villa Francia, Pintense y Argentino, con un punto; y cierran sin unidades C.A.S.E.T., San Miguel de Lincoln, El Linqueño y Deportivo Arenaza.

Segunda fecha

Hoy comienza la segunda fecha, con torneos de divisiones formativas (décima, novena y séptima), mientras que mañana, con preliminares de octava categoría, se medirán en primera categoría: Villa Francia vs. Atlético Pintense; Deportivo Pinto ante Juventud Unida de Lincoln; Argentino vs. San Miguel, ambos de Lincoln; C.A.S.E.T. de El Triunfo vs. San Martín de Roberts; El Linqueño ante Deportivo Arenaza; y Atletico Roberts recibirá a Atlético Pasteur.