Messi va por un nuevo récord con el Barcelona

El crack rosarino Lionel Messi irá hoy por el gol 700 de su destacada carrera cuando su equipo, Barcelona, obligado a ganar en la lucha por el título de la Liga de fútbol de primera división de España, visite a Celta de Vigo por la fecha 32.

El partido se jugará en el estadio de Balaídos de Vigo, a puertas cerradas por la pandemia de coronavirus; comenzará a las 12, hora argentina; y le dará continuidad a la jornada iniciada hoy: el argentino Lucas Ocampos, de penal, le dio el empate a Sevilla en su cancha ante Valladolid, 1 a 1.

Messi, con 699 tantos entre Barcelona y el seleccionado argentino, está a un paso de quebrar una nueva marca personal.

El goleador de la actual liga (21), que el miércoles pasado cumplió 33 años, lleva dos fechas sin marcar y buscará cortar la racha mañana en su quinto partido consecutivo en dos semanas desde la vuelta del fútbol español.

No será sencillo para Messi porque acumula cuatro encuentros sin convertir en Balaídos.

Barcelona no brilla como en otras épocas y su juego se volvió Messi-dependiente. A pesar de ello tiene la misma cantidad de puntos que Real Madrid (68), pero la derrota que sufrió en el Superclásico español lo condenará en caso de que lleguen igualados al final del torneo.

El DT de Barcelona, Quique Setién, dispondrá algunos cambios, entre lesionados y algunas pruebas, en un partido en el que no puede resignar unidades por la marcha ganadora e imparable de Real Madrid, que el domingo visitará a Espanyol, el último de la liga española.

En principio contará con el brasileño Arthur, quien aguarda por su traspaso a Juventus de Italia en trueque por el bosnio Miralem Pjanić.

La jornada se inició hoy con el empate de Sevilla, cuarto y en zona de Champions League, 1 a 1 de local con Valladolid. Abrió la cuenta Olivos (25m PT) y equilibró Ocampos (38m ST).

Resumen de la fecha y posiciones

Ayer: Sevilla 1 - Valladolid 1. Hoy: Celta de Vigo-Barcelona; Athletic Bilbao-Mallorca (Luka Romero); Osasuna-Leganés; Atlético Madrid (Ángel Correa)-Alavés. Mañana: Levante-Betis; Villarreal-Valencia; Granada-Eibar; Espanyol-Real Madrid. El lunes: Getafe-Real Sociedad.

Las posiciones, Real Madrid y Barcelona 68 puntos; Atlético Madrid 55; Sevilla 54; Getafe 49; Villarreal 48; Real Sociedad 47; Valencia 46; Granada 43; Bilbao 42; Osasuna y Levante 38; Betis 37; Alavés y Valladolid 35; Celta 33; Eibar 32; Mallorca 26; Leganés 25; Espanyol 24.