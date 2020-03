Buffarini y "Pol" Fernández se entrenan en sus casas y destacan el momento de Boca

Julio Buffarini y Guillermo "Pol" Fernández, futbolistas de Boca Juniors, contaron ayer detalles del entrenamiento que realizan en forma privada de acuerdo con el programa de ejercicios indicado por Damián Lanata, preparador físico del cuerpo técnico que encabeza Miguel Russo.

"Es muy triste lo que se está viviendo por el coronavirus. Pero cuidándonos todos y siendo conscientes, vamos a salir adelante. Yo soy positivo y miro para adelante", expresó al respecto el lateral derecho "xeneize".

Buffarini, de 31 años, se mostró optimista: "Cuando todo vuelva a su normalidad, quiero pelear un lugar en la selección. Estoy en un club grande y es normal que cuando las cosas te salen bien te ilusiones", dijo en declaraciones a TyC Sports el lateral que es titular para el DT Russo.

En cuanto al reciente campeonato ganado por Boca, señaló: "Sabíamos que podíamos ser campeones de la Superliga. Román (Riquelme, encargado de fútbol del club de la Ribera) en una sobremesa en Ezeiza, después de que empatamos contra Independiente nos remarcó que si ganábamos los seis partidos que nos quedaban, el de arriba se iba a caer y saldríamos campeones. Una vez más, tenía razón".

Al recordar el comienzo del semestre, "Buffa" explicó que "la pretemporada fue fundamental, para conocer al nuevo técnico y unir aun más al grupo. Sabíamos que todos éramos útiles para lograr el objetivo. Jugaras o no, todos teníamos que colaborar".

El exjugador de Ferro y San Lorenzo, quien se incorporó a Boca a comienzos de 2018 y ya ganó dos torneos de la Superliga con la camiseta azul y oro, consideró que "la gente de Boca necesitaba ganar un campeonato de esta manera y ojalá sea el principio de algo grande".

"Pol" Fernández: "El parate no está bueno"

"Pol" Fernández, por su parte, sostuvo que "para estar con el ritmo que teníamos, el parate no está bueno, pero hay que priorizar la salud nuestra y de todo el mundo. Estoy preocupado por el momento que estamos viviendo como país. Y que se pare el fútbol fue lo correcto".

En cuanto a la rutina de entrenamiento que realiza durante la cuarentena, el volante boquense dijo que "los profes están muy pendientes, todos los días mandan lo que tenemos que hacer. Hay aplicaciones que marcan lo que uno hace, corriendo y con trabajos aeróbicos, y mandamos capturas de pantalla para que verifiquen lo que hicimos".

Desde su casa de Sunchales, donde instaló un gimnasio en una terraza, "Pol" Fernández explicó que "el tema está en la recuperación, y en mi casa no tengo todo eso como hay en el club".

En cuanto al presente de su equipo, en su regreso a Boca tras pasar por Rosario Central, Godoy Cruz, Racing y el fútbol mexicano, el volante dijo que el objetivo para que se reanude el fútbol será "seguir mejorando para ser más difíciles ante los rivales. Está en nosotros mantenernos. Tenemos un plantel muy amplio, todos queremos estar y eso es muy bueno".

Otro que cumple una exigente rutina de entrenamiento en su casa es el defensor Junior Alonso: el jugador paraguayo subió fotos a sus redes sociales en donde se lo observa en pleno trabajo y con el piso marcado por mojones que sirven para realizar ejercicios aeróbicos y de resistencia.

Junior Alonso, titular en 8 de los 10 partidos desde que Russo es el DT de Boca, está a préstamo hasta el 30 de junio, y es muy posible que el club "xeneize" compre la totalidad de su pase.

En cuanto a su reconocido profesionalismo, el futbolista que jugó en el Lille de Francia cuando lo dirigía Marcelo Bielsa, destacó del actual entrenador del Leeds de Inglaterra que "es una persona que entrena al ciento por ciento, es muy exigente. Con Bielsa aprendí muchísimo, como jugador y como ser humano".