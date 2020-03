"Vamos a tratar de dar el batacazo", señaló Sergio Barbagelata, técnico de Sarmiento

Sergio Ariel Barbagelata es un apasionado del fútbol, deporte que abrazó con pasión desde su niñez y que lo tuvo como futbolista en equipos locales y de Ligas vecinas hasta promediar la década del ´90. En la actualidad, lo encuentra cumpliendo un buen ciclo como entrenador principal del plantel de fútbol femenino del Club Atlético Sarmiento de Junín, haciendo "historia" en ese ámbito, por ser la primera vez que el C.A.S. juega un certamen profesional con sus damas mayores, en el campeonato de Primera "B" de la Asociación del Fútbol Argentino.

El DT, al ser entrevistado "Democracia", recordó su etapa como futbolista, expresando inicialmente:

"Hice todas las divisiones formativas en Ambos Mundos, hasta llegar a primera división. En 1983 integré el plantel profesional de Sarmiento de Junín; de 1984 a 1992 jugué en equipos de la Liga Chacabuquense de Fútbol, en Racing, Argentino y San Martín de Chacabuco. Además, jugué torneos Nocturnos de la Liga Deportiva del Oeste para Deportivo Baigorrita, Independiente -saliendo campeón del certamen con el ´Rojo,en 1995´- y en Ambos Mundos, donde me retiré como jugador, en 1996".

Luego, Barbagelata siguió ligado al fútbol e hizo el curso de director técnico en la Escuela "Osvaldo Juan Zubeldía" y sus primeros pasos del otro lado de la línea de cal fueron en River Plate de Junín, trabajando junto al entrenador Domingo "Mingo" Azil.

Luego dirigió un año al Agustina F.C., equipo de primera división de la Liga de General Arenales; posteriormente a las selecciones masculinas Sub-15 y Sub-17 Liga Deportiva del Oeste , lograron en 2006 salir campeones junto con "Mingo"Azil como entrenadores e integrando ese equipo los jugadores Facundo Daffonchio, "Gamuza" Morán, Paúl Torres, Daniel Uhart, Gastón Rocha y Oscar Castro, entre otros. "Un equipazo", como lo definió "Cheché" Barbagelata.

Posteriormente, trabajó el entrevistado como ayudante de campo del director técnico y su amigo personal, Oscar Tuso, en B.A.P., participando en un torneo Argentino "B", para seguidamente, durante siete años, dirigir la selección femenina mayor de la Liga Deportiva del Oeste, logrando muy buenos resultados y sentando las bases para el auge del balompié de mujeres en nuestra ciudad.

La llegada al fútbol profesional femenino con Sarmiento (J)

Sobre cómo se produjo su llegada como director técnico del equipo profesional femenino de Sarmiento de Junín, compitiendo actualmente con éxito en el campeonato de la Primera "B" de A.F.A., Barbagelata expresó:

"Supongo que Fernando Chiófalo (presidente del CAS) me vino a buscar por mi trayectoria en la selección femenina de la Liga. Tuvimos dos o tres reuniones y me hice cargo del plantel, porque me gustó el proyecto,que es muy interesante.Es algo nuevo, distinto al tener que jugar profesionalmente en A.F.A., porque hay que planificar, entrenar mucho, hay viajes, concentraciones y otros requisitos, así que asumí el desafío y me hice cargo".

Ampliando conceptos, y sobre los objetivos, Sergio comentó seguidamente:

"Primero, pensamos con las chicas y el resto del cuerpo técnico, terminar entre los diez primeros clasificados,para jugar la Copa Campeonato. Luego, llegó la clasificación a la Copa Argentina 2020, chance que es muy interesante, ya que clasificaban seis equipos y terminamos quintos. El equipo fue de menor a mayor, terminamos muy bien la etapa clasificatoria e iremos por uno de los ascensos. Arrancamos bárbaro,venciendo como visitantes a Banfield (1 a 0), para mí uno de los equipos candidatos a subir a Primera "A", al igual que Argentinos Juniors, Ferro Carril Oeste y por qué no, nosotros, vamos tratar de dar el `batacazo´. Para eso, se preparan las jugadoras y todo el cuerpo técnico que encabezo, al igual que los directivos, algo que sería muy importante para todo el Club Sarmiento".

Vinieron al equipo tres refuerzos de mucha jerarquía

Aunque es consciente de que el "parate" que se vino, por la pandemia del coronavirus, perjudicó a su equipo, que venía en ascenso y jugando bien, Sergio Ariel Barbagelata y su cuerpo técnico siguieron entrenando hasta el lunes pasado y luego le dieron a las jugadoras de Sarmiento un plan de trabajo para que entrenen personalmente, en sus casas, hasta el retorno de la actividad a la zona Campeonato, que serán dieciocho fechas durísimas, ya que es a dos ruedas, habiendo iniciado el plantel del C.A.S.. Reiteramos, muy bien esta fase final, con el triunfo a domicilio frente a Banfield, por la mínima diferencia en el predio que el "Taladro" posee en Luis Guillón (Buenos Aires).

Para ello, buscando cumplir el objetivo, ya en la parte final de la entrevista, Sergio Barbagelata reconoció:

"Para la zona Campeonato, tuvimos que jerarquizar el equipo y trajimos tres refuerzos, que fueron la juninense ´Pini´ Tamburrini, Camila Torres (de Olavarría) y Lourdes Castro, de 25 de Mayo. Son jugadoras de gran nivel, quienes nos vienen muy bien para cubrir puestos que nos hacían falta. Eso quedó demostrado frente a Banfield, donde estuvieron a la altura de las circunstancias", completó el director técnico del equipo femenino profesional de Sarmiento de Junín que sueña con el ascenso a la primera división de la A.F.A.