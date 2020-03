Verón: "Estudiantes es la única institución que puede meterse entre los grandes"

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, aseguró ayer que su institución "es la única que puede meterse entre los grandes y darte una alegría", y dijo que "puede ser ahora o en cinco años".

"Estamos tan apurados que no podemos disfrutar el día a día. Lo del estadio se pasó volando y fue algo muy importante. Debemos saborear el camino", expresó.

También se refirió a la suspensión del fútbol y señaló que “es algo lógico, todos debemos cuidarnos, desde la gente hasta los jugadores, los empleados, el fútbol no está ajeno a lo que pasa. Estamos viviendo una situación que hay que tomarla con seriedad”.

Verón opinó de varios temas, entre ellos la salida de Gabriel Milito y la oportunidad para Leandro Desábato: “Lo de Milito fue una lástima porque más allá del estilo, existía un proceso que se estaba haciendo. Lamentablemente no tuvimos buenos resultados en el arranque de este año, el equipo no se pudo consolidar y eso nos costó la salida del entrenador".

“Cuando buscamos un técnico en reserva tratamos que tenga un perfil para que pueda trabajar en primera. Ahora el ‘Chavo’ está intentando que el equipo recupere la confianza, con sus ideas y su estilo”, manifestó el presidente "albirrojo" en el programa partidario “Acá hay una escuela”.

Más adelante sostuvo que “siempre le digo a Desábato que se tiene que rodear de gente que aporte otra mirada, que no necesariamente tiene que ser del entorno ‘pincha’. Más allá de su carrera está la vida del club. Si le va bien a él, le va bien a Estudiantes”.

Verón no confirmó que se presentará a las lecciones de fin de año: “Creo que Estudiantes va a seguir como siempre, después de cada gestión y cada dirigencia. El club tuvo otra apertura y encontró otra gente con ganas de sumarse y aportar. Tiene que haber sueños, crecimiento y esas ansias de llegar a lo más alto".