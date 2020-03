Huracán volvió al triunfo

Huracán derrotó anoche a Independiente por 1-0, como local y cortó una racha de 11 partidos sin triunfos en la Superliga ante un rival que no levanta cabeza y sufrió la seunda derrota consecutiva.

El delantero Norberto Briasco convirtió el gol a los 8 minutos del segundo tiempo para la primera victoria del ciclo del flamante entrenador Israel Damonte en el “Globo”.

Independiente no pudo aprovechar el envión anímico de la agónica clasificación en la Copa Sudamericana y volvió a sufrir una dura derrota en el torneo local, donde ya suma cuatro sin ganar contres caídas y un empate.

El equipo de Lucas Pusineri tuvo un aceptable primer tiempo en el que pudo ponerse en ventaja, pero en el segundo entró dormido y se dejó atropellar por un rival al que no le sobró nada.

El “Globo” cortó una racha de 11 partidos sin victorias, con ocho derrotas y tres empates, y más de cuatro meses sin ganar, siendo el último triunfo en el clásico ante San Lorenzo (2-0) el pasado 20 de octubre.