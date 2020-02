El defensor Wilfredo Olivera podría regresar ante Instituto

El defensor de Sarmiento, Wilfredo Olivera, podría regresar al primer equipo en el partido del domingo ante Instituto de Córdoba. El cuerpo médico exigirá al futbolista en la práctica de hoy a la tarde para confirmar o no su presencia ante la "Gloria".

Cabe recordar que el futbolista sufrió un desgarro en la pretemporada que lo marginó de los partidos amistosos y también del debut ante Santamarina de Tandil.

De cara al partido del domingo, el entrenador Iván Delfino encabezará hoy un extenso ensayo de fútbol donde probará el once titular que recibirá a Instituto en el partido correspondiente a la fecha 17 del Campeonato de la Primera Nacional. El partido ante el conjunto cordobés se jugará en el Estadio "Eva Perón", será arbitrado por Yael Falcón Pérez y con hora de inicio a las 19.30.

Hoy, a las 18, en el "Eva Perón" y a puertas cerradas, Delfino probará un once titular que tendrá un cambio obligado por la expulsión de Braian Salvareschi. Si Olivera tiene el alta, el cambio será cantado pero, si no, el entrenador pondría a Yamil Garnier como marcador central y sumaría a Lautaro Geminiani como lateral derecho.

En definitiva, el probable once inicial para recibir a Instituto sería con Manuel Vicentini; Garnier, Geminiani u Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Fermín Antonini y Benjamín Borasi; Fernando Núñez y Pablo Magnín.

Sarmiento ocupa el segundo lugar en la posiciones de la Zona 2, con 31 puntos; mientras que 35 tiene el líder, San Martin de Tucumán.