Sarmiento: Delfino arrancó la semana con un ensayo de fútbol

El plantel profesional de Sarmiento comenzó ayer la última semana de entrenamientos de cara al debut en el reinicio del Campeonato de la Primera Nacional.

En la primera práctica, el director técnico Iván Delfino dispuso un ensayo de fútbol con la intención de ir perfilando el equipo titular que visitará a Santamarina de Tandil, el lunes, a las 20.30.

En la cancha número uno del predio Ciudad Deportiva, Delfino paró dos equipos para trabajar cuestiones tácticas como la presión en la salida del rival, la recuperación y tenencia del balón, y el ataque rápido y sorpresivo.

En el primer entrenamiento de la semana, el defensor Wilfredo Olivera no se entrenó a la par de sus compañeros y es casi un hecho que no estará presente en el debut. El marcador central se recupera de un desgarro y aún no tiene el alta médica. Su reemplazante será el juvenil Braian Salvareschi.

En relación al once titular que el entrenador de Sarmiento tienen en mente, es casi un hecho que el arquero será Manuel Vicentini y que en el fondo estarán Yamil Garnier, Salvareschi, Lucas Landa y Facundo Castet.



En la zona media, los cuatro volantes que habitualmente dispone Delfino no están confirmados. En los partidos amistosos, el DT probó con varias alternativas y habrá que esperar a los próximos ensayos de fútbol para tener más pistas sobre las decisiones que tomará.

En el entrenamiento de ayer, en la zona de volantes estuvieron Gabriel Graciani, Fermín Antonini, Sergio Quiroga y Benjamín Borasi; mientras que en el ataque Delfino apostó a Pablo Magín junto a Fernando Núñez.

En definitiva, lo de ayer, quizás, solo fue una prueba más. Es por eso que habrá que esperar a que en el transcurso de la semana el entrenador ofrezca nuevas pistas sobre los once guerreros que el lunes volverán a la acción.

Cabe recordar que Sarmiento, con 30 puntos, es escolta de San Martin de Tucumán que tiene 34, en las posiciones de la Zona 2.

Volvió "Maxi" Fornari

En el entrenamiento de ayer estuvo presente el atacante Maximiliano Fornari, quien había sido cedido a préstamo al Club Mushuc Runa de Ecuador pero que finalmente, por problemas personales, el jugador decidió regresar para pelear un lugar en Sarmiento.



Oficializaron días y horarios de todos los encuentros

El líder de la Zona B de la Primera Nacional, San Martín de Tucumán, recibirá el domingo 9 de febrero a las 18 a Almagro, en el partido destacado de la decimosexta fecha del principal torneo de ascenso, que se reanudará con el arranque de la segunda rueda del certamen, según oficializó ayer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El programa completo de la decimosexta fecha, es el siguiente:



Zona 1

Viernes

A las 17.05: Barracas Central vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn, por TV; y a las 21.00: Temperley vs Estudiantes de Río Cuarto.

Sábado

A las 17.30: Estudiantes de Buenos Aires vs Atlético Mitre de Santiago del Estero; a las 19.05: Platense vs Ferro Carril Oeste, por TV; y a las 20.00: San Martín de San Juan vs Belgrano de Córdoba, por TV.

Domingo

A las 17.05: Deportivo Morón vs Nueva Chicago, por TV; A las 19.00: Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs Alvarado de Mar del Plata; y a las 20.00: Independiente Rivadavia de Mendoza vs Atlanta.



Zona 2

Viernes

A las 19.05: Quilmes vs Tigre, por TV; a las 21.00: Atlético de Rafaela vs Brown de Adrogué; y a las 21.30: Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs Deportivo Riestra.

Sábado

A las 17.00: Defensores de Belgrano vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza; y a las 17.05: All Boys vs Chacarita Juniors, por TV.

Domingo

A las 18.00: San Martín de Tucumán vs Almagro; y a las 19.00: Instituto de Córdoba vs Villa Dalmine.

Lunes

A las 20.30: Ramón Santamarina de Tandil vs Sarmiento.