Argentina goleaba y terminó ganándole con lo justo a Uruguay en el Preolímpico

El seleccionado argentino Sub 23 goleaba anoche a su par de Uruguay por 3 a 0 pero terminó imponiéndose 3 a 2 en el partido inaugural del cuadrangular final del torneo Preolímpico, de Colombia, que se jugó en el estadio Alfonso López, de Bucaramanga, desde donde surgirán los dos clasificados para los Juegos de Tokio 2020.

A segundo turno jugaba el seleccionado local frente a Brasil, que en ese orden serán los próximos rivales de Argentina el jueves y domingo próximos, respectivamente, ambos desde las 22.30 (20.30 local).

Alexis Mac Allister fue nuevamente la gran figura del equipo dirigido por Fernando Batista, ya que haciendo gala de su gran pegada marcó dos tantos, además de estrellar en el palo derecho del inseguro arquero uruguayo Ignacio de Arruabarrena un tercer disparo largo.

Claro que el tanto restante que convirtió Fausto Vera no le fue en zaga, porque también llegó de un preciso remate de media distancia en las postrimerías del primer tiempo.

El primer tanto de Mac Allister se produjo a los 17 minutos tras un tiro libre que contó con una floja resistencia del arquero uruguayo, mientras que el tercero de Argentina y segundo de su cosecha (lleva cuatro en el certamen) llegó después de que Adolfo Gaich aguantara bien la pelota de espaldas al arco y cediera al flamante jugador del Brighton inglés para que rematara llegando de frente a la valla y convirtiera.

Todavía no habían transcurrido ni 10 minutos de ese segundo tiempo y Argentina ya tenía el partido en el bolsillo ante un Uruguay impotente, por lo que solamente algún error aislado podía provocarle alguna molestia al conjunto argentino.

Y ese error se produjo apenas superados los 20 minutos, cuando en un pelotazo largo quedó enganchado el lateral izquierdo Claudio Bravo, igualmente de buena labor, y el recién ingresado Juan Ignacio Ramírez quedó mano a mano con Facundo Cambeses, que salió apresuradamente y le terminó facilitando la conversión al uruguayo.

De todas formas el desarrollo no se modificó en su estructura porque Argentina siguió manejando los ritmos del juego y por ende la victoria no corría peligro, pero siempre un gol en contra en una competencia tan cerrada es de lamentar porque bajo distintas circunstancias puede ser decisivo a la hora de definir una clasificación.

Pero más aún lo fue que sobre la hora otro ingresado, Matías Arezo, esta vez con un espléndido remate desde fuera del área que hizo estéril la volada de Cambeses sobre su palo izquierdo.

Un gran presente

"La verdad que fue una pena que nos convirtieran dos goles por errores nuestros muy claros", se lamentó, pese a su gran actuación, el propio Mac Allister apenas terminado el encuentro.

De cualquier manera el partido se cerró con otro triunfo, el quinto en fila para el equipo argentino que había ganado sus cuatro compromisos en la fase de grupos.

Argentina concluyó esa instancia inicial de la competencia con 12 puntos, nueve goles a favor y tres en contra.

Todo lo contrario ocurrió con Uruguay, que entró a este cuadrangular final prácticamente por la ventana, ya que se clasificó con apenas seis unidades, la mitad que Argentina, como escolta de Brasil, que cosechó el doble, y debió sufrir hasta el final en la cuarta jornada porque quedó libre y alcanzó el pase de ronda por diferencia de gol, beneficiado por el tanto que Perú le hizo a Bolivia en la última jugada del partido.

El posterior triunfo de Brasil sobre Paraguay por 2-1 terminó colocando a los dirigidos por Gustavo Ferreyra en la ronda decisiva para atrapar una de las dos plazas disponibles para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Argentina sigue avanzando de cualquier manera con paso firme de la mano del "Bocha" Batista, que hoy fue amonestado por tercera vez en el certamen, como de costumbre por protestarle al árbitro, aunque por personalidad siempre suele vérselo calmado al costado de la línea de cal. Los que también deberán cuidarse de ser amonestados en el próximo juego para no perderse el último compromiso ante los brasileños son Gaich, Nehuén Pérez, Nicolás Capaldo y Tomás Belmonte, que tienen una y de recibir otra serán suspendidos.