San Lorenzo se entrenó por última vez en Los Cardales

El plantel de San Lorenzo se entrenó ayer por última vez en la localidad bonaerense de Los Cardales y hoy volverá a la Ciudad Deportiva con un amistoso ante All Boys.

El equipo dirigido por Diego Monarriz completó ayer a la mañana el último entrenamiento en el complejo Arawak donde realizó la parte más exigente de la pretemporada iniciada el 4 de enero.

A partir de hoy, el "Ciclón" volverá a la Ciudad Deportiva del Bajo Flores desde las 8.30 con un amistoso ante All Boys, equipo de la primera Nacional, a puertas cerradas.

Este será el tercer partido de preparación del equipo azulgrana luego de perder en San Juan ante Talleres (3-1), el sábado por la noche, con equipo alternativo y de vencer a Los Andes (1-0) con mayoría de titulares, el lunes por la mañana.

Mientras tanto, la dirigencia sigue en la búsqueda de un delantero para reemplazar a Nicolás Blandi, quien partió a Colo Colo, de Chile, y fueron ofrecidos Lucas Albertengo, de Newell's Old Boys, y Jonathan Herrera, de Central Córdoba de Santiago del Estero.

A la espera de la oficialización del reinicio de la Superliga, San Lorenzo se prepara para recibir a Estudiantes de La Plata el sábado 25 a las 19.40 en el Nuevo Gasómetro.