Ganaron Jorge Newbery y Rivadavia de Junín

Con los triunfos de Jorge Newbery y Rivadavia de Junín ayer se cerró la segunda fecha del Campeonato Nocturno de Fútbol “Horacio Labatti” 2019/2020 que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

En cancha de Ambos Mundos, el local y el Aviador jugaron un partido discreto, con poco juego, que terminó 2 a 1 a favor del conjunto dirigido tácticamente por Abel Oliver. "El Tricolor" lo ganaba gracias al tanto de Michael Raies pero Germán Tuso lo empató y Brandon Sernada marcó el 2 a 1 para el triunfo de Newbery.

Por otro lado, en cancha de River Plate, Rivadavia de Junín le ganó 1 a 0 a BAP. El solitario tanto de Francis Ponce le alcanzó al conjunto de Gustavo Merlo para quedarse con los primeros tres puntos en el torneo.

Resultados de la fecha 2

En definitiva, los resultados de la segunda fecha fueron los siguientes:

Zona A: Mariano Moreno 3 - 3 Deportivo Baigorrita 3, Origone Fútbol Club 1 - 0 Rivadavia de Lincoln; y Ambos Mundos 1 - 2 Jorge Newbery. Libre: Sarmiento.

Zona B: Villa Belgrano 0 - 1 Independiente; River Plate 1 - 2 Defensa Argentina; y BAP 0 - 1 Rivadavia de Junín.

Partidos de la fecha 3

Zona A

Ambos Mundos vs. Origone

Rivadavia (L) vs. Deportivo Baigorrita

Moreno vs. Sarmiento

Libre: Jorge Newbery.

Zona B

Rivadavia (J) vs. Defensa

B.A.P. vs. Independiente

River Plate vs. Villa Belgrano

Cómo se juega

Cabe recordar que los primeros cuatros equipos clasificarán a la siguiente fase, donde se cruzarán el primero de una zona ante el cuarto de la otra y el segundo frente al tercero.

El campeón del Nocturno jugará un triangular con River Plate que fue el ganador del Clausura 2019 y el campeón del Apertura 2020. Los tres campeones se enfrentarán por puntos y el campeón clasificará para jugar el Regional Amateur 2021.