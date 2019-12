Con la presencia de campeones del mundo, AFA presentó su nueva plataforma digital

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó ayer "AFA play", su nueva plataforma digital donde el público podrá ver contenido exclusivo de los seleccionados, con la presencia de los ex jugadores campeones del mundo Ubaldo Fillol, Sergio Batista, Héctor Enrique y Carlos Daniel "Chino" Tapia.

"Recuperamos el patrimonio histórico de la AFA para que todos conozcan la rica historia de nuestras selecciones. Esta herramienta nos pone a la vanguardia del mundo", manifestó el presidente de AFA, Claudio Tapia, quien encabezó la presentación en el predio de Ezeiza junto a Fillol, Batista, Enrique y el "Chino" Tapia.

AFA play es una plataforma digital de entretenimiento y streaming "On Demand" que ya se puede acceder a través de la página www.afaplay.com o bajando la aplicación en cualquier dispositivo móvil.

Allí, se podrá encontrar contenido y material exclusivo del seleccionado argentino mayor masculino y femenino y todos los representativos nacionales de Futsal y Fútbol playa.

"Todo lo que no ven de nuestras estrellas estará en esta herramienta", agregó "Chiqui" Tapia.

La aplicación también tendrá documentales, goles históricos, música y entrevistas con protagonistas que algunas vez vistieron la camiseta "albiceleste".

Uno de los primeros reportajes fue a Diego Armando Maradona en el predio de AFA en Ezeiza.

El concepto de patrimonio histórico fue el más utilizado por el mandatario de la casa del fútbol argentino durante la conferencia de prensa.

En este sentido, el "Pato" Fillol tomó la palabra en representación de los campeones del Mundo y le pidió públicamente a "Chiqui" Tapia la recuperación de la Quinta de la Fundación Natalio Salvatori, el sitio de la concentración del equipo de César Luis Menotti en 1978.

La presentación estuvo a cargo del ex arquero Sergio Goycochea y la periodista Alina Moine.