Ex jugadores del Verde recordaron el ascenso a primera división

El 30 de noviembre se cumplieron cinco años del ascenso de Sarmiento a la primera división del fútbol argentino. En ese marco, los ex jugadores del Verde que integraron aquel plantel, Renzo Spinaci, Ignacio Cacheiro y el "Tanque" Héctor Cuevas, saludaron a los hinchas a través de la página oficial de la institución.

El volante Spinaci, que en la actualidad juega en Los Andes, expresó: "Quería saludar a todos los hinchas de Sarmiento y recordar junto a ustedes este momento tan especial. Sin dudas fue el día más importante que me tocó vivir en mi carrera. Después de tantos años en el club, coronarlo de esa forma fue algo realmente muy lindo".

Añadió: "Siempre voy a estar orgulloso y muy agradecido a todos los que formaron parte de aquel proceso. Les mando un abrazo muy grande para todos".

Por su parte, Ignacio Cacheiro, que hoy juega en Chacarita, dijo: "Saludo a todos los hinchas de Sarmiento en este momento tan especial. Fueron momentos llenos de alegría, inolvidables, que todos pasamos. Me pone muy contento haber compartido aquellos momentos con todos ustedes, con mis amigos, con la gente de Junín. Ojalá podamos volver a ver a Sarmiento en lo más alto porque es lo que se merece como club y como ciudad. Les mando un saludo muy grande y que sigan todos los éxitos".

Por último, el "Tanque" Cuevas, relató: "Quería saludar a todos los hinchas del Verde en este día donde recordamos el ascenso a la primera división. Quiero felicitarlos, desearles lo mejor, agradecerles porque fue un año bárbaro el que pasamos todos, jugadores, cuerpo técnico y por supuesto los hinchas".

"Lo que vivimos será muy difícil de olvidar porque sin dudas quedó en el corazón de todos. Les mando un abrazo muy grande y espero que podamos volver a ver al Verde en primera", finalizó.