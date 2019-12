Fernando Chiófalo: "Tenemos que reconocer que la situación financiera es complicada"

El presidente del Club Sarmiento, Fernando Chiófalo, aceptó un mano a mano con Democracia para hablar de todo. En el balance del segundo semestre, reconoció que la situación financiera es complicada y remarcó que diciembre será un mes clave para encontrar soluciones.

Además, Chiófalo se mostró más que satisfecho con el buen momento que atraviesa el plantel profesional y expresó su satisfacción por haber concretado obras importantes que han ampliado la infraestructura de la institución. A continuación, lo más saliente de la charla con la máxima autoridad de Sarmiento.

- ¿Cuál es su balance del 2019?

- Considero que tuvimos otro gran semestre deportivo e institucional. Así que muy contentos, una vez más Sarmiento tiene una buena campaña, peleando en los primeros puestos, haciendo treinta puntos, un puntaje que expresa la idea de pelear el campeonato. Es cierto que San Martín de Tucumán ha hecho una campaña tremenda pero nosotros estamos muy contentos por lo nuestro. Las estadísticas de Sarmiento son muy interesantes. También estamos muy contentos por haber clasificado a la Copa Argentina.

- Se está haciendo una costumbre ver a Sarmiento en los principales puestos.

- Después que descendimos de primera considero que levantamos un escalón en cuanto al nivel deportivo, institucional y también es para destacar el crecimiento en cuanto a infraestructura. Antes del ascenso a primera nos costaba mantenernos en la categoría que estamos; y hoy, después de haber estado dos años en primera, somos uno de los animadores permanentes de la categoría y uno de los equipos a vencer. Hay un gran trabajo de los distintos cuerpos técnicos y de la dirigencia. Hemos podido encontrar una regularidad en una categoría que siempre fue muy difícil para nosotros.

- Desde la parte dirigencial ¿Cómo viene la convivencia luego de haber conformado la lista de unidad?

- Estamos trabajando muy bien, ha sido un semestre muy duro desde lo económico. Hemos conformado un grupo muy interesante para enfrentarnos a una situación difícil. Habíamos diseñado un presupuesto muy ambicioso, con publicidades que después no se pudieron cerrar y por eso se nos complicó. Fue uno de los semestres más duros de los quince años que yo estoy en el club. De todas maneras, en diciembre tenemos que cerrar algunas negociaciones y seguramente lo vamos a solucionar. Pero ha sido un semestre muy duro.

- ¿Cuáles son los montos?

- El Club Sarmiento necesita seis millones de pesos mensuales para estar en funcionamiento. Entre el 50 y el 60 por ciento de este presupuesto se lo lleva el fútbol; el 80 por ciento si le agregamos el fútbol juvenil. Y el resto corresponde a tareas de mantenimiento y al resto de las disciplinas. Es un presupuesto muy ambicioso, que nos va a costar mucho mantener pero sabemos que es una responsabilidad nuestra poder lograrlo. Y si no podemos tendremos que dar de baja algo y barajar de nuevo. Tenemos muy en claro que no vamos a comprometer el fututo del club. Diciembre será un mes muy importante.

- ¿Se debe mucho?

- No, durante noviembre teníamos que pagar los sueldos de octubre y no pudimos cancelar. También tenemos algún alquiler retrasado, pero hasta ahí nomás. La idea es en diciembre ponernos al día. Por eso te decía que será un mes importante, un mes clave para nosotros. No estoy intranquilo porque de esta hemos pasado varias pero sí tenemos que reconocer que la situación financiera es complicada. Estamos hablando de 60, 70 millones de pesos anuales. Hay que gestionar mucho, no es fácil pero considero que estamos capacitados para hacerlo.

- ¿Qué falló?

- Se nos cayeron sponsors y no pudimos concretar algunas ventas de jugadores. Con Orsini teníamos una operación casi cerrada y la verdad es que nos jugó una mala pasada. Por eso estamos en juicio y por eso le están embargando el sueldo al jugador. De todas maneras, esta plata, si dios quiere, la vamos a poder cobrar dentro de un tiempo. En definitiva, se nos juntaron algunas variables que realmente nos complicaron.

- ¿La venta de Facundo Castet tiene que ver con esto?

- Sí, obviamente. Sarmiento tiene que vender continuamente, estamos acostumbrados a esto, lo hemos hecho con Salvareschi, con Tomino. En el caso de Castet vendimos el 50 por ciento del pase a un grupo empresario, los derechos federativos son el 100 por ciento del club pero los derechos económicos el 50. El dinero ingresó a las arcas del club y ya fue gastado. Fueron 50 mil dólares.

- Pasando a lo deportivo, en diciembre se pueden incorporar tres jugadores ¿Ha hablado con Delfino sobre este tema?

- Con Iván (Delfino) quedamos en hablar en diciembre, pero la prioridad que hoy tenemos es ponernos al día y tratar de mantener el plantel. Por ahora no tenemos pensado realizar incorporaciones. Tendríamos que hablar con Iván para ver el tema de las rescisiones pero en principio el objetivo es aprovechar diciembre para juntar el dinero que se debe y pagar antes de las fiestas. Queremos lograr nivelar la parte financiera para arrancar el 2020 un poco más tranquilos. Hay algunos pedidos por algunos juveniles pero bueno, tenemos que gestionar, abrir puertas y ver las mejores opciones.

- ¿Cree que se puede ir algún jugador importante?

- Veremos, personalmente he hablado con algunos jugadores y les he manifestado cuáles son nuestras intenciones. Queremos que se queden todos pero para eso tenemos que cumplir. Al abrirse el libro de pases seguramente alguna consulta habrá. Lo vamos a ir manejando en el día a día. Hoy por hoy no hay nada, a ninguno de los jugadores se les vence el contrato en diciembre así que en este sentido estamos tranquilos. Si surge algún interés tendremos que negociar y ver qué es lo mejor para el club.

- La ilusión del ascenso sigue intacta.

- Sí, claro. Cuando descendimos el desafío fue mantenernos en la categoría. No solo lo logramos sino que también hemos peleado para volver a estar en primera. Desde que bajamos hemos jugado todas las instancias por el ascenso. Nos hemos acostumbrado a jugar finales y eso es importante. Tenemos que valorarlo. Y ahora estamos nuevamente detrás de un nuevo sueño. Ojalá sea en el 2020. Más allá de eso, estamos contentos por contar con la infraestructura que hoy tenemos.

- Lo último, lo que quieras agregar.

- Agradecer la confianza y el apoyo. Expresar también nuestra satisfacción por ver el crecimiento de varias disciplinas, como el hockey, el vóley, el básquet. Estamos viviendo un momento muy lindo, con muchos proyectos, como por ejemplo el fútbol femenino. También llegamos a la final con una categoría del fútbol formativo, hemos avanzado en lo que se refiere a infraestructura, hoy el club cuenta con diez canchas de fútbol y eso realmente nos enorgullece. Así que gracias y un deseo de felices fiestas para todos.