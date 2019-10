"A las adversidades siempre las hemos revertido con trabajo", remarcó Delfino

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, se mostró conforme con el resultado de su equipo pero también transmitió prudencia al decir que el camino es largo. Sobre la victoria de sus dirigidos ante Chacarita, por 5 a 1, analizó: "La verdad que estamos muy contentos por el triunfo. Pudimos convertir muchos goles y eso siempre es algo positivo. Después, creo que tenemos que estar tranquilos. En estos días vamos a cumplir dos años acá en el club y la verdad es que hemos pasado por muchas situaciones".

Detalló: "En un momento no podíamos convertir goles, nos empataban los partidos sobre la hora, después se nos abrió el arco, ahora nos está costando los primeros tiempos. Pero bueno, a las adversidades siempre las hemos revertido con trabajo".

"Hoy en el primer tiempo lo intentamos en los primeros minutos, nos costó mucho, dudamos. Y lógicamente en este tiene mucho que ver el rival también. Después, en el segundo tiempo mejoramos y pudimos lograr una diferencia considerable", remarcó.

Sobre los jugadores que más se destacaron, dijo: "Lo de Graciani viene siendo muy bueno. Es un jugador que puede mantener el mismo nivel durante todo el partido. Da una mano en ataque y también lo ayuda a Yamil (Garnier). También es importante que los chicos que entren lo hagan bien como ocurrió hoy. Esto siempre es bueno no solo para ganar partidos como hoy sino también para generar un buen clima de competitividad".

Por último, dijo: "Hoy nos vamos satisfechos, contentos. Pero sabemos que tenemos que seguir trabajando. Es un torneo complicado y nosotros trataremos de estar ahí arriba, donde hoy estamos, y daremos peleas con nuestra armas. Quizás nos toque pasar por algunos momentos que no serán tan buenos, pero nosotros tenemos que tratar siempre de dar pelea y entender que todavía somos un equipo en formación. No tengo dudas de que mejorando algunas cosas podemos tener un funcionamiento mucho mejor".

"El equipo es ambicioso"

El buen atacante Maximiliano Fornari también opinó sobre la categórica victoria del Verde. Desde su óptica, destacó: "Otra vez arrancamos mal, abajo, pero por suerte en el segundo tiempo pudimos levantar, jugamos mejor y nos terminamos quedando con un gran partido. En el primer tiempo manejamos la pelota pero no pudimos dar el golpe final, en el segundo tiempo eso cambió, por suerte la pelota entró y nos terminamos quedando con los tres puntos".

"Maxi" completó: "El equipo es ambicioso, hoy lo demostró. No nos quedamos nunca y cuando marcamos un gol seguimos intentando y por suerte terminamos ganando por un resultado amplio. No hay que pensar mucho más porque esto es largo, recién empieza y sabemos que tenemos que seguir mejorando".

"Hoy me sentí bien, quizás no estuve fino en algunos pases pero mi idea es seguir mejorando y aportando al equipo desde el lugar que me toque", finalizó.

"Confiamos en nuestro juego"

El volante Fabio Vázquez, que ingresó por Federico Vismara para jugar el segundo tiempo, declaró: "Desde lo personal venía teniendo poca participación y por suerte en estos últimos partidos, el técnico me ha dado un lugar. Así que muy agradecido y lógicamente muy contento por el triunfo".

Agregó: "Nos está costando el primer tiempo, pero hoy mis compañeros hicieron un desgaste muy grande y por suerte en el segundo tiempo se nos dieron las cosas. Venimos trabajando para mejorar y creo que a medida que vayan pasando los partidos vamos a ir mejorando cada vez más".

"Hoy, cuando hicimos el segundo gol, el equipo tomó confianza y terminó con un triunfo contundente. Ellos nos cedieron la pelota, apostaron a la contra y embocaron una sola. Cuando nosotros confiamos en nuestro juego los goles aparecieron y lo pudimos dar vuelta", remarcó y, por último, puntualizó: "Desde lo personal me siento cada vez mejor. No pude hacer la pretemporada y eso me jugó un poco en contra. Pero ahora, con el correr de los partidos voy agarrando ritmo y de poco voy encontrando el nivel que pretendo. Venimos muy bien pero sabemos que falta mucho".

"De esta manera es como se construyen los equipos"

El buen volante Gabriel Graciani, figura del partido, dijo: "Creo que arrancamos bien pero no terminamos de cerrar un buen primer tiempo. Nos costó pero después lo supimos revertir. Me pasa a mí también que en los primeros tiempos no me puedo soltar, pero en el segundo tiempo cambiamos".

"Hoy se hizo un partido de mucha fricción pero lo pudimos resolver. Falta mucho, esto es fecha por fecha, pero de esta manera es como se construyen los equipos. Ganando, mejorando y trabajando mucho", finalizó

En la misma línea, Fernando Núñez sostuvo: "No sé por qué nos estamos acostumbrando a jugar mejor en el segundo tiempo. Todos estamos a disposición del equipo y esto se nota".

Por último, Pablo Magnín, expuso: "Me gusta volver a ver los partidos, más tranquilo. Pero hoy creo que estuvimos un poco pasivos en el primer tiempo, quizás hasta lentos en algunos pasajes. Pero en el segundo tiempo hicimos un poco más lo que pretendíamos y por suerte ganamos".

"Nos convirtieron en una contra cuando el partido lo teníamos controlado. Pero el equipo apareció, respondió y dimos una muestra de carácter importante. Es un torneo largo y siempre hay cosas para mejorar. Hoy ganamos, se festeja, pero sabemos que el martes tenemos que volver a trabajar y a empezar a preparar el próximo partido", clausuró.