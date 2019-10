Brian Ezequiel Dortona, un juvenil goleador juninense “de Selección”

Al juvenil futbolista juninense Brian Ezequiel Dortona lo vieron jugar un amistoso disputado en la vecina ciudad de Vedia y lo invitaron a probarse en River Plate.

Lo miró jugar allí Norberto “Beto” Alonso y al otro día fue fichado por la entidad de la banda roja de Núñez, donde ya comenzó a dejar su huella.

En diálogo con Democracia, el novel jugador dijo: “estoy teniendo un año bárbaro en River Plate. Llevo hecho cuatro goles, dos contra San Lorenzo y dos contra Lanús. Ya me vieron jugar de otros clubes y ya le pidieron el pase a River, pero no quieren saber nada en Núñez. Allá las categorías son un año menos que acá en Junín, o sea que es pre novena en la cual estoy jugando con River Plate”.

La selección de Junín

En cuanto a su participación en el combinado de la categoría Sub-13 de la Liga Deportiva del Oeste, que participa en el torneo de selecciones que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Dortona –quien el miércoles hizo tres de los cuatro tantos de la goleada 4 a 1 como visitantes ante Mercedes-, expresó:

“Me pidieron para la selección de Junín y hubo que hacer un pase a la Liga Deportiva del Oeste, así volví al Club Rivadavia de Junín, a la octava categoría, y estoy jugando con el combinado.

Llevo hecho diez goles con Rivadavia de Junín y once con la selección de la ciudad. Tengo de compañeros, entre otros, a Axel Avendaño, Leonardo Gómez, Santiago Fellioga y Bautista Lorenzo, con quienes nos conocemos desde la predécima. El ´Colo´ Hugo Castro es el director técnico.

La selección de Junín va puntera. Este martes (8) jugaremos en cancha de Rivadavia de Junin contra Mercedes, en la revancha del partido jugado allá. Ganamos 4 a 1 y convertí tres goles. Son partidos de ida y vuelta.

Igual sigo yendo a Buenos Aires, a jugar cada quince días con River Plate en la Liga, que es una competencia por afuera de la AFA y se disputa con los clubes exclusivos de Capital Federal. Es para tener más competencia”.





Los entrenamientos

Sobre los entrenamientos que realiza Dortona expresó: “con Rivadavia de Junín entreno de martes a viernes. Los lunes están reservados para la selección de Junín. Las prácticas son parecidas, acá y allá.

Hay fines de semana que tengo que ir a entrenar a River Plate, cuando no hay partidos que jugar allá y me quedo a dormir en la pensión del Club. Somos como quinientos chicos, porque tiene como cuatro pisos. Nos encontramos generalmente con los mismos pibes en el comedor comunitario, ya tengo amigos allá”.

Finalmente, Brian manifestó: “acá en Junín estoy terminando de estudiar, en la Escuela Media N° 5, la que está enfrente del estadio de Rivadavia. Voy con Tobías Ruarte, que fue arquero de Rivadavia, y otros chicos del año pasado, quienes se cambiaron de Escuela”, completó el goleador que brilla en River Plate y en Rivadavia de Junín y la Selección Sub-13 de la Liga Deportiva del Oeste.