Obras fue mucho más que Argentino

Argentino tampoco pudo contra Obras Sanitarias de La Nación y cayó anoche en Buenos Aires por 92 a 74, sumando su tercera derrota en fila.

Buen comienzo de Argentino apuntalado en las ofensivas por Juan Cangelosi, Federico Mariani y Facundo Zárate, haciendo un parcial de 8 a 2.

Pero le duró poco la alegría. Barral encontró rápidamente los espacios para castigar de afuera y Zurbriggen ganó en la pintura para poner las cosas 11 a 10.

Un vez que Obras tomó la delantera, no la abandonó más: 23-18.

El segundo cuarto arrancó muy pobre. Argentino no tuvo peso ofensivo para revertir el resultado (más allá que Martín Gómez lo empató en 23) y Obras –con muchos errores también- fue estirando cifras a 30-23 sobre los cincos minutos de juego.

Y en el cierre, a fuerza de tiros libres (Barral, Raven e Ibarra) el Tachero logró irse tranquilo al descanso largo, ganando 41-32.

Argentino aflojó en defensa tras el reinicio y Obras se consolidó con una diferencia de 10-12 puntos que lo hizo viajar cómodo en el partido.

Alejandro Zurbriggen y Louis Raven fueron indetenibles para una defensa timorata. Encima, arriba, Argentino se peleó con el aro. Recién en los tres minutos finales el Turco (Cavallín-Mariani-Burgos) logrando 20 puntos, aunque recibió 29.

Nada que hacer para el Azul en el último cuarto. Fue para que jugaran los chicos que generalmente tienen pocos minutos en cancha.

Este domingo a las 21 juegan la revancha en El Fortín de las Morochas.



