La Loba goleó a Independiente de Junín y se afirma como puntero del Clausura 2019

River Plate de Junín goleó ayer a Independiente de Junín por 3 a 0 y con el triunfo se mantiene en lo más alto de las posiciones del Torneo de Fútbol de Primera División Clausura 2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que en esta edición brinda homenaje a Ángel Kenan.

En otra sobresaliente actuación, el equipo que conduce tácticamente Mario Finarolli ganó con justicia gracias a las conversiones de Jerónimo Cabral, Jorge Abdala y Braian Quevedo. Con este triunfo, La Loba se mantiene en lo más alto de las posiciones y ratifica sus intenciones de pelear por el título.

Siempre en el marco de la sexta fecha, Villa Belgrano también cosechó una importante victoria ante Mariano Moreno. El Estadio "El Bosque" fue el escenario de un entretenido encuentro. Primero, Emanuel Sicuelo abrió el marcador para el Albinegro pero Villa lo dio vuelta con goles de Bernardo Delfini y Wenceslao Soler. De esta manera, con el triunfo, el conjunto de Ruben Albarello quedó como único escolta.

En un lindo domingo soleado, Rivadavia de Junín y Origone Fútbol Club jugaron un partidazo que terminó a favor de los Albiceleste por 3 a 2. "El Bichi" Emanuel Martínez anotó por duplicado y Ezequiel Álvarez el restante para los de Gustavo Merlo; mientras que Emanuel López y Matías Bergameschino anotaron para los de Agustín Roca.

Completando una sexta fecha de muchos goles, Defensa Argentina obtuvo su primer triunfo en el torneo tras superar a Sarmiento por 2 a 1. Rubén Bustamante y Cristian Astrada anotaron para "Defe"; mientras que Francisco Fernández marcó para el Verde.

Por último, Rivadavia de Lincoln se hizo fuerte en su estadio y superó ampliamente a Jorge Newbery por 3 a 0 con un gol de Facundo Blanco y dos de Gonzalo García. Cabe recordar que el sábado, Ambos Mundos había superado a Deportivo Baigorrita por 3 a 0.

La séptima fecha tendrá los siguientes partidos: River Plate (J) vs. Rivadavia (J), Deportivo Baigorrita vs. Independiente (J), Sarmiento vs. Ambos Mundos, Mariano Moreno vs. Defensa Argentina, Jorge Newbery vs. Villa Belgrano y BAP vs. Rivadavia (L). Libre: Origone Fútbol Club.