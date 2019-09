Petrecca realizó importantes gestiones para Sarmiento

A través de una gacetilla, desde el Gobierno Local informaron que ante el pedido de los dirigentes de Sarmiento al Intendente Pablo Petrecca para que se baje la cantidad de efectivos policiales que hay en cada encuentro que el primer equipo juegue en la Primera Nacional, el Jefe Comunal se comunicó con el Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, para buscar alternativas al respecto.

Tras las gestiones, el ministro provincial instruyó al titular del APREVIDE, Juan Manuel Lugones, para que mantenga una reunión con los dirigentes y se confirmó que serán menos los efectivos para cada partido, hecho que significará un importante ahorro para las arcas del club. Esto se pudo llevar a cabo dada la buena conducta que tiene el público de Sarmiento ante cada partido que juega de local.

Luego de conocerse la medida, Petrecca sostuvo: "El arquitecto Cornago (Vicepresidente de Sarmiento) quien me planteó la necesidad de poder resolver algunos temas con respecto al operativo policial que se realiza en cada partido de local. Por tal motivo, me puso en contacto con el Ministro Ritondo quien me dijo que lo hablara con el titular del APREVIDE, Juan Manuel Lugones y buscara una solución al respecto".

Añadió: "Como siempre, tuvimos una rápida y efectiva respuesta que beneficiará al club. Sabemos que no es fácil llevar adelante una institución pero Sarmiento viene creciendo todos los años con una dirigencia que trabaja con mucha pasión y con una hinchada y socios que lo dan todo por el club. Y nosotros como estado debemos estar acompañando y en este caso es una mano más que damos. Estamos muy contentos y como siempre agradecidos por la buena recepción que tenemos en el club por parte de los dirigentes".

Una buena noticia

A su vez, el Arquitecto José Luis Cornago, Vicepresidente de Sarmiento, aseguró: "Queremos agradecerle a Pablo (Petrecca) porque cuando le llevamos esta inquietud, enseguida se puso a trabajar y por suerte tuvimos la posibilidad de que se haga efectiva. Hoy tenemos esta buena noticia para ir modificando algunas cuestiones que vemos en el operativo que se realiza en cada partido. Y también es importante la presencia de Lugones que muchas veces vino pero para los partidos y hoy pudimos tener una charla muy buena. Cada vez que hemos requerido ayuda del Intendente Petrecca la hemos tenido y por eso estamos más que agradecidos".

Las medidas

El titular del APREVIDE, Juan Manuel Lugones, explicó: "Cuando el Intendente Petrecca nos pidió que nos pongamos a trabajar junto con la policía para ajustar los costos de los operativos y la cantidad de efectivos convocados para trabajar para controlar la seguridad, lo hicimos conscientes que debemos dar seguridad pero también pensar en la economía del club".

Agregó: "Entonces, hablamos con el Jefe Departamental de la ciudad y vamos a ajustar en 90, la cantidad de efectivos para cada encuentro de local, sin público visitante. Además, se bajarán las horas del operativo policial para que el costo sea menor y el partido que se jugará el próximo sábado 14 de septiembre a las 15:30 hs será de cinco horas".

Para finalizar, expresó: "También vamos a instrumentar en los partidos que Sarmiento juegue a futuro de un sistema de reconocimiento biométrico de los policías. Es decir, que cuando un efectivo viene a trabajar, tenga que registrar a través de su huella que efectivamente está cumpliendo funciones en la cancha. Y cuando se retire del trabajo también deberá dejar su huella para que quede registrado en el Ministerio de Seguridad para que el club esté más seguro de que la cantidad de efectivos que vino a trabajar sea la correcta".

Lugones completó: "Debemos recordar que el policía viene a cumplir un adicional y no está de servicio, sino que viene a trabajar por las horas que dura el operativo en un partido de fútbol".