Graciani: "Estamos para pelear partido por partido"

Ayer, al finalizar el entrenamiento vespertino, el volante de Sarmiento Gabriel Graciani aceptó un mano a mano con Democracia para hablar del buen presente del equipo, del partido que se viene ante Dálmine y de los objetivos que se plantearon en el grupo.

- ¿Qué se trabajó en la semana tras el empate frente a Almagro?

- Fue una semana linda, intensa, de mucho trabajo, corrigiendo errores y preparando el partido que se viene. Trabajamos en base al rival que se viene, siempre corrigiendo errores y tratando de mejorar en todos los aspectos. Contra Almagro fue un partido feo, en donde nosotros no pudimos encontrar nuestro juego. Pero bueno, se logró sumar un punto y ahora tenemos que pensar en lo que se viene. Y se viene un rival muy difícil.

- ¿Qué opinión tenés de la forma en la que se juega en la Primera Nacional?

- Yo creo que en todas las categorías hay jugadores distintos. No es mi caso, lo mío es más correr y meter. Aunque a veces ni corro ni marco (risas), pero bueno. Uno trata de hacer lo que puede y de adaptarse a lo que es la categoría. Sabemos que es una categoría muy fuerte, de mucho roce, se corre mucho y a nosotros no nos queda otra que acostumbrarnos y hacerlo de la mejor manera.

- ¿Qué se espera de Villa Dálmine?

- Un partido complicado, intenso, ellos tienen muchos chicos y seguramente nos van a exigir al máximo. Serán noventa minutos de mucha dinámica pero nos hemos preparado de la mejor manera para afrontar este compromiso.

- ¿Te sorprendió la confianza que te dio el entrenador?

- Uno trata de responder siempre adentro de la cancha. El entrenador lo que hace es darte la confianza y después uno tiene que responder. Como integrante del plantel tengo que decir que esta confianza se la da a todos. Hay un grupo espectacular, todos entrenamos al máximo y sabemos que el entrenador pone al que ve mejor.

- Has tenido partidos con muchas llegadas al arco rival. ¿Es algo natural en vos o es algo que te lo pide el entrenador?

- Me acostumbré a ir a venir y hoy, quizás un poco por la experiencia, he tenido más presencia en el área rival. Estoy jugando en mi puesto natural y eso también creo que es importante. Me gusta ir y venir; y lógicamente siempre tratando de aportar al equipo en lo que uno puede.

- ¿Cómo vivís esta revolución en el fútbol argentino por la llegada de Diego Maradona a Gimnasia?

- El Diego es muy grande y creo que su llegada le da más posibilidades y más jerarquía al fútbol argentino. Creo que la llegada de Maradona es muy importante y de hecho ya nos dimos cuenta porque ahora todos estamos pendiente de Gimnasia.

- Volviendo a Sarmiento, ¿Llegaste con qué objetivos?

- Con el objetivo de dejar todo de mí. Estoy muy agradecido porque me abrieron las puertas y porque debo decir que me tratar muy bien. La ciudad es muy linda, muy tranquila. Como grupo queremos pelear cosas importantes y eso forma parte de las motivaciones. Tenemos que estar a la altura de lo que el club requiere y ojalá que podamos llegar a las últimas fechas con chances de ascender. Es un torneo largo, de ida y vuelta; y por hora estamos para pelear partido por partido.