Rivadavia (L), Moreno, River y Baigorrita sumaron de a tres en la fecha inaugural

Ayer fue un día de muchas emociones para el fútbol de nuestra ciudad. En el Estadio de Mariano Moreno se realizó el acto de presentación del nuevo Torneo de Primera División Clausura 2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que en esta edición llevará el nombre de Ángel Kenan, en homenaje al querido ex futbolista de nuestra ciudad que supo defender los colores del Club Moreno.

El acto donde se concretó el puntapié inicial del nuevo campeonato se realizó en el estadio morenista y allí estuvieron presentes familiares, amigos y ex compañeros de Ángel Kenan. En la presentación, el presidente de Moreno, Fernando De Narda expresó un emotivo discurso en donde principalmente destacó el compromiso y la generosidad de Kenan por la institución.

Al mismo tiempo, el presidente de la liga, Claudio Yópolo, hizo entrega a la esposa de Ángel, Graciela Citterio, de una placa recordatoria que generó un caluroso aplauso de todos los presentes. En la ceremonia también estuvieron los hijos del homenajeado, Facundo y Matías; y los ex compañeros Miguel Romero, Carlos Ceratto, Carlos Pettinaroli, Fabián Coppola, Gerardo Giagante y Carlos Mecherques.

La pelota rodó y llegaron los goles

La primera fecha del Clausura 2019 se desarrolló con total normalidad y entre los datos más interesantes solo hubo cuatro equipos que lograron sumar de a tres; ellos fueron Rivadavia de Lincoln, Moreno, River Plate de Junín y Deportivo Baigorrita.

En Moreno, el conjunto local que conduce Diego "Pipo" Martino ganó un partido complicado ante los pibes de Sarmiento. El Albinegro debutó con un triunfo. Leandro Serrano marcó en contra; lo empató Gonzalo Rizzi pero Alejo Montero puso el 2 a 1 final.

Entre los partidos más destacados, en el renovado Estadio de Rivadavia de Junín el local recibió a Villa Belgrano para disputar un clásico caliente. En un encuentro parejo y con mucha fricción, los goles llegaron en la segunda parte. El "Bichi" Emanuel Martínez clavó un tremendo tiro libre para poner el 1 a 0 pero sobre el final el empate llegó por intermedio de Juan Manuel Daglio, desde el punto del penal.

En Agustín Roca, Origone Fútbol Club recibió a Rivadavia de Lincoln y fue justamente el conjunto visitante el que se quedó con el triunfo. Facundo Blanco, en dos oportunidades, marcó los goles de la victoria para el último campeón de nuestro fútbol doméstico.

En la cancha de BAP también se jugó un gran partido. El "Ferroviario" lo arrancó ganando con un tanto de Santiago Rodríguez pero La Loba sacó a relucir todo su potencial y lo dio vuelta con anotaciones de Brian Pacri, Juan Manuel Quevedo y Cristian Sánchez. Fue 3 a 1 para el conjunto que dirige tácticamente Mario Finarolli.

Por último, Independiente de Junín igualó sin goles ante Defensa Argentina; y en Baigorrita, el Deportivo arrancó el torneo con una buena victoria ante Jorge Newbery, por 1 a 0, gracias al tanto que anotó Braian Gil.