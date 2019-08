Agropecuario fue más efectivo y derrotó a Alvarado en Mar del Plata

Agropecuario Argentino de Carlos Casares derrotó ayer como visitante 2 a 1 a Alvarado en la ciudad de Mar del Plata, en el último partido de la jornada correspondiente a la primera fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

Los goles del triunfo para Agropecuario fueron convertidos por Exequiel Narese (17m. PT) y Alan Miño (18m. PT), mientras que Jorge Zules Caicedo puso el descuento sobre la hora para el local (44m. ST).

El encuentro se disputó en el estadio José María Minella, con el arbitraje de Lucas Novelli.

Alvarado no pudo aprovechar la localía para sumar en su debut en la segunda división del fútbol argentino y padeció la efectividad del rival, que controló en gran medida el partido pese a que sufrió en los últimos minutos, tras el 2 a 1.

Cabe detallar que la primera fecha arrojó los siguientes resultados:

Por la Zona 1: Estudiantes (RC) 3- 0 Temperley; Mitre (SdE) 0 - 1 Estudiantes (BA); Atlanta 4 - 1 Ind. Rivadavia; Belgrano 1 - 1 San Martín (SJ); Brown (PM) 0 - 2 Barracas Central; y Alvarado 1 - 2 Agropecuario. Hoy juegan, desde las 15.30: Nueva Chicago vs. Dep. Morón; y a las 21.05: Ferro vs. Platense.

Por la Zona 2: Chacarita 0 - 0 All Boys; Brown (A) 1 - 1 Atl. Rafaela; Sarmiento (J) 0 - 0 Santamarina; Villa Dálmine 2 - 0 Instituto; Riestra 2 - 1 Gimnasia (J); Gimnasia (M) 0 - 0 Def. De Belgrano; y Tigre 1 - 2 Quilmes. Cabe recordar que quedó postergado el choque entre Almagro vs. San Martín (T).

Programación de la segunda fecha

Instituto de Córdoba y Sarmiento pondrán en marcha la segunda fecha de la Primera Nacional de fútbol, el jueves venidero a las 19.15.

La programación de la segunda fecha de la Primera Nacional es la siguiente:

Zona A

Sábado 24, a las 13.05: Temperley vs Nueva Chicago. A las 15.30: Atlanta vs Atlético Mitre de Santiago del Estero, Barracas Central vs Alvarado de Mar del Plata y Deportivo Morón vs Guillermo Brown de Puerto Madryn. A las 17.00: San Martín de San Juan vs Estudiantes de Buenos Aires. Y a las 20.05: Independiente Rivadavia de Mendoza vs Ferro Carril Oeste.

Domingo 25, a las 16.00: Platense vs Estudiantes de Río Cuarto, Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs Belgrano de Córdoba.

Zona B

Jueves 22, a las 19.15: Instituto de Córdoba vs Sarmiento de Junín.

Viernes 23, a las 19.05: Atlético de Rafaela vs Tigre.

Sábado 24, a las 17.05: Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs Chacarita Juniors.

Domingo 25, a las 15.30: All Boys vs Brown de Adrogué y Almagro vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Y a las 16: San Martín (Tucumán) vs Villa Dalmine.

Lunes 26, a las 20.30: Ramón Santamarina vs Deportivo Riestra. Y a las 21.00: Quilmes vs Defensores de Belgrano.